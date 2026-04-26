Convocatoria abierta para reflexionar sobre dos décadas de políticas culturales

La Secretaría Nacional de Cultura lanzó el Concurso de Artículos de Reflexión y Sistematización Crítica “20 años de la Ley de Cultura: Hitos sobre los derechos culturales en Paraguay”, dirigido a investigadores, docentes, gestores culturales y estudiantes, con el objetivo de generar análisis sobre el período 2006–2026; la convocatoria estará abierta del 27 de abril al 24 de julio de 2026 y forma parte del proceso de formulación del Plan Nacional de Cultura 2050.

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La iniciativa se inscribe en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Ley N.º 3051/2006 y busca promover la producción de conocimiento en torno a los avances, desafíos y transformaciones del campo cultural paraguayo en las últimas dos décadas. A través de este concurso, se propone revisar tanto los procesos institucionales como las experiencias sociales y comunitarias que han incidido en el ejercicio de los derechos culturales.

Los artículos deberán abordar hitos vinculados a este ámbito, incluyendo políticas públicas, procesos de participación ciudadana, patrimonio cultural, diversidad cultural y relaciones entre cultura y territorio, entre otros ejes posibles. La convocatoria contempla la participación individual o colectiva, con un máximo de tres autores por trabajo.

El concurso está dirigido a personas vinculadas a las ciencias sociales, humanidades, artes u otras disciplinas afines, incluyendo investigadores, académicos, profesionales independientes y estudiantes de grado o posgrado. La propuesta busca, además de sistematizar experiencias, contribuir al debate público y aportar insumos para la construcción de políticas culturales de largo plazo.

Esta convocatoria forma parte del proceso de elaboración del Plan Nacional de Cultura 2050 (PNC 2050), concebido como una hoja de ruta estratégica para el fortalecimiento de los derechos culturales en el país, en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2050. Las bases y condiciones estarán disponibles en el sitio web institucional de la Secretaría Nacional de Cultura.