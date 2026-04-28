Una charla abordará el acceso a mercados internacionales para la música paraguaya

La Asociación de Músicos Independientes del Paraguay realizará este miércoles 29 de abril, a las 19:00, en Asunción, la charla “¿Qué pasa en los Mercados de Música?”, un encuentro abierto y gratuito que tendrá lugar en las oficinas de 4K Music (Teniente Héctor Vera 1456 entre Dr. Morra y O’Higgins, Asunción), con el objetivo de generar un espacio de formación e intercambio sobre las dinámicas de acceso y participación en mercados internacionales del sector musical.

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La actividad forma parte del ciclo “Los Afters de AMI”, una serie de encuentros impulsados por AMI-PY para reunir a actores del ecosistema musical y de las industrias creativas en torno a instancias de diálogo, capacitación y networking.

En esta primera edición del año, el eje estará puesto en comprender cómo funcionan los mercados de música, qué oportunidades ofrecen para artistas y proyectos independientes, y cuáles son las herramientas necesarias para proyectarse a nivel internacional. El panel contará con la participación de Fabricio Demestri, Sebastián Elizeche, Wilson Santos y Natalia Mendoza, con la moderación de Melissa Gini.

Este encuentro se vincula con el reciente anuncio de resultados de la convocatoria CIRCULART 2026, desarrollada por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes en conjunto con AMI-PY, como parte del Programa Puentes. La iniciativa estuvo orientada a financiar proyectos enfocados en la participación en mercados internacionales de música durante el año 2026, con el objetivo de fortalecer la circulación de propuestas paraguayas en el exterior.

En ese marco, fueron seleccionados seis proyectos que recibirán apoyo para su proyección internacional: Missil, el sello Polka Blue, Random Sounds, la Asociación de Rock Ovetense, el grupo Tercera Capital, y Melómana Strategic. La selección reúne distintos perfiles del sector, incluyendo artistas, sellos discográficos, agrupaciones, gestores culturales y agencias de management, en línea con un enfoque que busca impulsar la internacionalización desde múltiples frentes.

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La charla se enmarca así dentro de este proceso, orientada a compartir experiencias y conocimientos en torno a la circulación internacional de la música, en un contexto en el que los mercados especializados se consolidan como espacios clave para el desarrollo y la proyección del sector independiente paraguayo.