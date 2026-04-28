El Día Internacional del Jazz se celebrará en Asunción con propuestas en dos escenarios

El miércoles 29 de abril, a las 20:30, el CCPA Jazz Quintet ofrecerá un concierto de acceso libre y gratuito en el Teatro de las Américas (José Berges 297), mientras que el jueves 30 de abril, a las 20:00, se llevará a cabo el Festival Jazz Day Asunción 2026 en La Quesería de delSol Shopping, con la participación de artistas y agrupaciones nacionales, en el contexto de las actividades por el Día Internacional del Jazz.

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Por undécima ocasión, el CCPA anticipa los festejos del Jazz Day con una propuesta a cargo del CCPA Jazz Quintet, que presentará un repertorio que recorre distintas etapas de la historia del género, así como obras de intérpretes y compositores representativos.

El grupo está integrado por Diana Quiñones en trombón, Oliver Duarte en saxo, Magno Molinas en piano y teclado, Paula Rodríguez en contrabajo —quien además lidera la formación— y José Burguez en batería.

En esta edición, el concierto contará con la participación del Ensamble Fusión de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), integrado por Omar Valdez en guitarra y violín, Giovanni Primerano en piano, Paula Rodríguez en bajo y Víctor Morel en batería. Este ensamble fue creado en 2018 con el objetivo de aportar nuevas perspectivas a la música folclórica paraguaya, manteniendo su vínculo con las raíces.

La programación continúa el jueves 30 con el Festival Jazz Day Asunción 2026, que tendrá lugar en La Quesería del Shopping del Sol. El evento es organizado por Síncopa Producciones y el sello Polka Blue, en asociación con el espacio anfitrión.

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La propuesta reúne a Toti Morel & Blablebliblo Blues Band, Riolo Alvarenga & Ensamble Palito Miranda, Chino Corvalán Trío, Juanjo Corbalán Cuarteto, Nico Vera & Los Groove Messengers y Cristina Bitiusca, además de la participación de la selectora Dulce y Dandy con un set en formato vinilo.

El acceso al festival tendrá un costo de G. 50.000, con entradas disponibles en puerta y a través de contacto directo con el local. La iniciativa se plantea como un espacio de encuentro en torno al jazz, con el objetivo de reunir a músicos y público en el marco de esta celebración internacional.

Origen de la celebración

El Día Internacional del Jazz fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que designó el 30 de abril como fecha oficial para su conmemoración. La jornada es presidida por el pianista y compositor Herbie Hancock, en su rol de embajador de la Unesco para el Diálogo Intercultural.

La celebración convoca a comunidades, artistas, educadores y públicos de distintos países con el propósito de difundir el jazz, promover el intercambio cultural y fortalecer la cooperación internacional a través de la música.