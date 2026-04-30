La OSN presenta inédita versión escenificada de un oratorio de Bach junto a varios invitados

En su segundo concierto de la Temporada Internacional 2026, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá hoy una propuesta innovadora en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

“Como siempre en esta temporada tratamos de conjugar no solamente la combinación de talento internacional, compositores universales, batuta experimentada a nivel internacional. Esta jornada tiene todos estos elementos y más”, aseguró María Victoria Sosa, directora general de la OSN.

El maestro Diego Sánchez Haase volverá a ponerse al frente de la agrupación para ofrecer este concierto denominado “Vy’apavẽ Yvágape” (Júbilo en el cielo), justamente en alusión al Oratorio de Pascua, de Johann Sebastian Bach.

Sánchez Haase afirmó que esta propuesta combinará dos de los “privilegios” que ha tenido a lo largo de su carrera: dirigir obras de Bach y dirigir puestas de ópera.

“Bach nunca escribió ópera, sin embargo su música tiene tanta dramaturgia y me pareció súper importante explotar eso”, indicó el director.

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Añadió que no conoce otras versiones escenificadas de esta obra, por lo que no solamente será la primera vez que se hace en Paraguay, sino probablemente en la región.

Explicó además que, a diferencia de los otros oratorios compuestos por Bach, este no tiene a un evangelista que relata la historia. La obra reúne a los personajes de María Magdalena, María, la madre de Santiago; Pedro y Juan, el día en que van a llevar una poción a la tumba de Jesús y ya no encuentran el cuerpo en el Santo Sepulcro.

“Toda esa historia relata el Oratorio de Pascua con la dramaturgia de una ópera. Por eso me pareció importante hacerlo de manera escenificada”, remarcó.

La puesta tendrá como solistas a los cantantes argentinos Verónica Canaves y Ricardo González Dorrego, a los cantantes paraguayos Macarena González y Aldo Regier. También estarán en escena el Coro Bach de Asunción e integrantes de la Escuela Municipal de Danzas.

La dirección escénica está a cargo de Juan Ángel Monzón, quien afirmó que la puesta tendrá un enfoque vanguardista, con un lenguaje contemporáneo, buscando ofrecer a esta historia ya conocida una experiencia “mucho más sensorial, totalmente fuera de la narrativa convencional que estamos acostumbrado cuando vemos este tipo de de significaciones”.

En este sentido, Monzón señaló que tomó elementos como la música, el vestuario y las luces para hacer con todos “una línea que conecta con esto que va a ser una experiencia completa”.

“Para mí es algo novedoso porque nosotros estamos acostumbrados a cantar por un lado ópera y, por otro lado, oratorio. Esta conjunción de hacer un oratorio con escena me parece sumamente interesante”, indicó el tenor Ricardo González Dorrego.

La cantante Verónica Canaves, quien cuenta con un registro de alto, afirmó que también es la primera vez que se encuentra con este planteo de escenificación. “Es una unión como perfecta este Oratorio para esta experiencia”, acotó.

Otra composición de Bach y de Sánchez Haase

El programa del concierto, que será a las 20:00 con acceso libre y gratuito, también ofrecerá el Concierto en do menor para violín y oboe de J. S. Bach, que tendrá como solistas al oboísta alemán Samuel Gille y a la violinista paraguaya Gabriela Rodríguez.

Igualmente se podrá escuchar la Sonata paraguaya para orquesta de cuerdas, de Diego Sánchez Haase, en la que el compositor combina la escritura antigua con la escritura moderna de la polca, con un ropaje armónico completamente moderno.