Pop Bruto regresa con una nueva edición dedicada a la escena alternativa latinoamericana

Pop Bruto volverá a realizarse el sábado 2 de mayo en Vöudevil (Mcal. Estigarribia 1017), en Asunción, con la participación de los artistas argentinos Ill Quentin y Odd Mami como números principales, junto a proyectos nacionales y emergentes. El evento convoca a público interesado en la música alternativa y busca consolidarse como un espacio de difusión para nuevas propuestas sonoras de la región.

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Según el comunicado del festival, Pop Bruto se presenta como una plataforma orientada a visibilizar y potenciar la música joven y emergente de Latinoamérica, con una propuesta que apunta a conectar estos proyectos con nuevas audiencias. Desde su creación, el evento se plantea como un espacio para el desarrollo de artistas alternativos, en el que convergen la exploración sonora, la construcción de identidad y la puesta en escena.

En esta edición, la programación incluye a Ill Quentin y Odd Mami, artistas provenientes de Argentina vinculados al colectivo RIPGANG, liderado por Dillom, que en los últimos años ha ganado presencia dentro de la escena alternativa regional. A ellos se suman los proyectos El Culto Casero, 411Y, Mi Sueño Póstumo, Cassette y Pachu, configurando una grilla que combina distintas vertientes dentro del circuito independiente.

El festival se desarrollará en Vöudevil, espacio que recibirá esta nueva edición en la que, de acuerdo con la organización, se busca articular música, estética y cultura joven en un mismo entorno. La presencia de artistas internacionales junto a propuestas locales refuerza el enfoque del evento hacia el intercambio y la proyección de la escena alternativa latinoamericana.