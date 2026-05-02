Desierto Drive y PXNDX Vive traen este domingo una doble dosis de rock a Vöudevil

“Va a estar muy padre. Esta es la primera vez que vamos a Paraguay con Desierto Drive”, anticipó Arturo Arredondo, guitarrista y vocalista de la agrupación conformada en 2018, en una entrevista por Zoom.

Afirmó que en este show presentarán “todo lo nuevo, todo lo viejo” de la banda, integrada además por el bajista Ricardo Treviño y el baterista Jorge “Kross” Vázquez.

Los tres músicos, que anteriormente fueron parte de PXNDX, aprovecharán este show para poner un especial énfasis en su nuevo álbum “Antes de que salga el sol”, publicado en noviembre pasado.

“A mitad de 2024 decidimos retomar la banda porque habíamos parado desde pandemia, de dejar de tocar y demás. Decidimos retomar, nos pusimos a componer de nuevo y empezamos a sacar canciones en una forma dosificada, una canción por mes más o menos, hasta que hace poquito se completó el disco”, detalló Arredondo.

Afirmó que, a diferencia del primer álbum “Mexican Dream” (2019), “este está un poquito más como consolidado”. “Se nota un poquito más la línea por donde va la banda, esta identidad o esta voz de la banda se va como acomodando un poquito más y nos vamos identificando un poquito mejor”, expresó.

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Para el baterista Kross Vázquez el regreso con Desierto Drive fue “muy emocionante”, pues les gusta ir creando cosas diferentes. Afirmó que con Arturo se conocen desde la adolescencia y siempre han estado tocando juntos.

“Nos gusta mucho componer y crear cosas nuevas. Desierto Drive nos dio la oportunidad de volver a reinventar un proyecto nuevo y estamos tratando de hacer cosas que no hemos hecho antes”, añadió.

En cuanto al proceso creativo de la banda, Arturo Arredondo afirmó que “ha habido de todo” a la hora de crear canciones. Aseguró que algunas nacieron de un riff mientras tocaban juntos en la sala de ensayo, otras comenzaron con tarareos, o con propuestas más direccionadas hacia una idea.

“Ha habido todo tipo de formas de atacar la composición, que creo es lo que nos ha mantenido frescos y como emocionados. No nada más tener una manera de hacer las cosas”, acotó.

En cuanto a las expectativas que les genera este encuentro con el público paraguayo, Kross Vázquez afirmó que lo más importante “es que la gente se la pase bien”. “Siempre las bandas se escuchan diferente en vivo, creo que dan otro tipo de vibra, por así decir, y creo que les va a gustar”, indicó.

PXNDX Vive y una apuesta a nuevas generaciones

Kross Vázquez también está al frente del proyecto PXNDX Vive, que busca revivir la experiencia de los conciertos de la agrupación que alcanzó una gran popularidad en la primera década del 2000, incluyendo dos nominaciones a los Latin Grammy.

En este proyecto musical comparte el escenario con Omar Mendoza, Luis Tamez y Enrique Mier.

“Voy a tocar los éxitos de PXNDX, las favoritas de la gente. Es como una hora y media de show”, anticipó el músico. Agregó que hay muchos fans que no tuvieron la oportunidad de ver a la banda en vivo, ya que por ese entonces tenían 12 o 13 años.

“Estoy tratando de emular la energía que daba PXNDX al tocar en vivo. Se siente muy diferente escucharlo en vivo que en los discos. En el vivo la gente está cantando todas las rolas (canciones), brincando y se siente una energía muy padre”, afirmó.

Recientemente Kross Vázquez también publicó el álbum “Viva Pxndx, Vol. 1″, que reúne colaboraciones con jóvenes artistas como Adhara, Helian Evans, YUGEN, Diezell, entre otros.

El músico detalló que recientemente tuvo la experiencia con una sobrina de 12 años que empezó a conocer las canciones de la banda, a partir de estas colaboraciones.

“PXNDX ha ido brincando generaciones y ahora le está llegando a otra generación. O sea, a gente que nació después del 2000″, remarcó.

Entre las canciones que incluyó en este álbum, que ya está disponible en las plataformas digitales, están “Narcisista”, “Martirio”, “Disculpx los mxlos pensxmientxs” y “Señor Payaso”.

Kross Vázquez afirmó que los shows de PXNDX Vive se sienten “como una máquina del tiempo”, en el que el público de varias generaciones salta y canta las canciones. Agregó que a veces, la gente también se va “medio disfrazada de emo o punk”, o incluso algunos ya van acompañados por sus hijos. “Se volvió un evento hasta familiar casi”, subrayó.

Horarios y entradas para el show

Los accesos para Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) se habilitarán a las 19:00. Posteriormente, desde las 19:45 estará en escena la agrupación paraguaya Vartan.

A las 20:30 estará en escena la banda ecuatoriana Emotrónica y, a partir de las 21:20, se presentará Desierto Drive. PXNDX Vive cerrará la jornada con un show desde las 22:30.

Las entradas están a la venta en Ticketea. Solamente quedan disponibles entradas para el sector de Generales a G. 200.000 y el acceso al Meet and Greet a G. 600.000.