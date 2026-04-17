PXNDX Vive y Desierto Drive en Paraguay: concierto cambia de fecha y lugar

PXNDX Vive, el proyecto musical liderado por Kross Vázquez, y la agrupación Desierto Drive llegarán a Paraguay el próximo mes de mayo trayendo una dosis de rock latinoamericano. Pero el show no se realizará el próximo 1 de mayo en UMMA Multiespacio, como inicialmente se había anunciado.

A través de un comunicado, las productoras a cargo de este concierto anunciaron que “por motivos logísticos relacionados con vuelos internacionales” se tuvo que reprogramar este espectáculo.

La nueva fecha será el domingo 3 de mayo, a partir de las 19:00, en Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia 1017 c/ Estados Unidos- Asunción).

“Informamos que todos los boletos ya adquiridos serán totalmente válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio”, añade el comunicado, que fue compartido hoy.

“Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión y su apoyo constante”, añade el texto firmado por las productoras Nation Events, Iguana Shows, así como por las bandas PXNDX Vive y Desierto Drive.

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En este sentido, remarcaron que “el show está 100% confirmado” y que están trabajando “para que sea una noche increíble”.

PXNDX Vive es una agrupación mexicana que busca revivir la experiencia de los shows de PXNDX, la banda que alcanzó una gran popularidad en la primera década del 2000 con canciones como “Disculpa los malos pensamientos” y “Los malaventurados no lloran”.

El proyecto musical está liderado por Kross Vázquez, quien fue baterista original de PXNDX, acaba de presentar el álbum Viva PXNDX Vol. 1 con 18 canciones emblemáticas, junto a varios invitados.

También llegará por primera vez a Paraguay la agrupación Desierto Drive conformada por Ricardo Treviño (bajo),Jorge “Kross” Vázquez(batería) y Arturo Arredondo(guitarra/voz).

La agrupación traerá un recorrido por canciones de toda su discografía y, en particular, de su más reciente álbum “Antes de que salga el sol”; que marcó el regreso de la banda luego de una pausa de varios años tras la pandemia.

Las entradas para el show siguen disponibles a través de Ticketea. Los precios y sectores son: