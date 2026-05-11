La OSCA presentará su “Sinfonía Divertida” en el Colegio Cervantes

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), bajo la dirección del maestro José Miguel Echeverría, presentará este martes 12 de mayo a las 20:00 el concierto “Sinfonía Divertida” en el Colegio Cervantes, ubicado en Morquio y 11 de Diciembre. La actividad forma parte del ciclo de conciertos en los barrios de Asunción y tendrá acceso libre y gratuito para todo público.

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La propuesta busca acercar la música sinfónica a distintos sectores de la ciudad a través de un repertorio variado y orientado a públicos de todas las edades. En esta ocasión, el concierto se desarrollará además en el marco de las celebraciones por el 70° aniversario del Colegio Cervantes.

El programa incluirá la participación de músicos solistas de la propia orquesta en instrumentos como percusión, trompetas y arpa paraguaya, además de segmentos de canto. Uno de los momentos previstos será la interpretación de la “Sinfonía de los juguetes”, atribuida a Joseph Haydn, obra en la que niños del público podrán participar de manera especial.

La presentación también rendirá homenaje al centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná, con un segmento dedicado al reconocido artista paraguayo. El repertorio incluirá además obras como la “Danza eslava n.° 1” de Antonín Dvořák, el vals del ballet Coppélia, “Caturi Abente” de Prudencio Giménez y “Cholí” de José Asunción Flores.

Fundado el 23 de abril de 1956 por la profesora Ylda Reyes Vda. de Gamarra, el Colegio Cervantes inició sus actividades con los seis grados de la educación primaria y posteriormente incorporó cursos del nivel secundario. Actualmente ofrece educación inicial, escolar básica y nivel medio, incluyendo bachilleratos científico y técnico.

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La institución se define como una comunidad educativa orientada a la excelencia académica y a la inclusión, promoviendo la formación en ciencias, humanidades, artes y deportes, además de mantener vínculos con distintas expresiones de la cultura paraguaya y universal.