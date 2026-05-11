Tan Biónica confirma su regreso a Paraguay con show en el nuevo Arena Asunción

Tan Biónica regresará a Paraguay para ofrecer un concierto el próximo 10 de octubre en Arena Asunción (ex cancha de Tembetary). }

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La agrupación argentina, integrada por Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, volverá a encontrarse con el público local luego de su reciente gira de reencuentro por distintos países de Latinoamérica.

Formada en Buenos Aires en 2002, la banda se consolidó como una de las referencias del pop rock argentino y latinoamericano a partir de canciones como Ciudad Mágica, La Melodía de Dios, Ella, Beautiful y Obsesionario en La Mayor, temas que marcaron buena parte de su trayectoria y ampliaron su alcance en la región.

Actualmente, el grupo atraviesa una nueva etapa musical tras la publicación de El Regreso, su quinto álbum de estudio lanzado en noviembre de 2025. El material representa el primer disco inédito de la banda en una década y reúne diez canciones nuevas junto a colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

Según adelantaron desde la producción, el show en Asunción incluirá un recorrido por los principales éxitos de la banda, además de canciones de esta nueva producción discográfica.

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