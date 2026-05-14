Así recibe el Museo Casa de la Independencia a los visitantes en estas fiestas patrias

El Museo Casa de la Independencia es uno de los puntos principales dentro de estos festejos por el 215 aniversario de la Independencia Nacional. La antigua casona que perteneció a la familia Martínez Sáenz fue el punto de encuentro de los próceres para planificar la gesta del 14 y 15 de mayo de 1811.

El sitio histórico ubicado sobre las calles 14 de mayo y Presidente Franco abrirá hoy sus puertas hasta la medianoche y, mañana viernes 15, estará abierto de 9:00 a 15:00. El sábado también abrirá de 8:00 a 21:00. El acceso es libre y gratuito.

Christian Ceuppens, director de museos nacionales de la Secretaría Nacional de Cultura, afirmó a ABC que esta siempre es “una jornada con mucha dinámica en la visita”.

“Tuvimos ya horarios en que estaba repleto el museo y siempre felices de poder recibir a tanta gente que viene a celebrar nuestra fecha patria”, agregó.

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Este año, se trazó un circuito para que el público pueda recorrer todos los salones de la casa. El mismo se inicia en el acceso principal, pasa por las diferentes salas hasta llegar al patio y luego por el salón capitular, hasta el callejón histórico.

“Siempre buscamos dar alguna variante. En esta oportunidad usamos mucho el callejón y también el patio, que está ahora totalmente renovado para poder hacer funciones de danza y música a la tarde. Así que se aumenta la posibilidad de uso de los espacios de la Casa de la Independencia”, detalló Ceuppens.

Afirmó que sí hay momentos en que se ve un poco desbordado por la cantidad de visitantes, por lo que “la guiatura se vuelve más compleja”. Varios voluntarios se encuentran acompañando y aportando datos históricos al público acerca de este sitio.

Ceuppens detalló que, el año pasado, entre el 14 y 15 de mayo recibieron a unos 8.000 visitantes. Afirmó que estiman que este año estarán manejando una cifra similar o un poquito más.

Números artísticos en la Casa de la Independencia

Señaló que el horario de la tarde y la noche es en el que reciben a más visitantes, ya que los recorridos se complementan con los números artísticos.

Para las 20:00 y 20:30 se anuncia la representación 1811 en movimiento con la participación del Ballet Folclórico Nacional y músicos de la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp). En tanto, desde las 23:00 se hará la representación de la intimación al gobernador Bernado de Velazco, a cargo de la Asociación Cultural Mandu’arã.

También hoy a las 19:00 se hará el recorrido Rumores de 1811, que partirá desde el Archivo Nacional (Mcal. Estigarribia e Iturbe) hasta el Museo Casa de la Independencia, con cuatro paradas escénicas.

En cuanto a la museografía del sitio, Ceuppens señaló que actualmente se presenta “la museografía original”, sin intervenciones especiales. “Lo que sí van a haber intervenciones afuera del museo, en el patio”, acotó.

Finalmente invitó al público a visitar el sitio y “a tener un poquito de paciencia” ya que por momentos la afluencia de visitantes supera la capacidad del espacio.

“No queremos hacer con agendamiento porque sabemos que el movimiento y el recorrido es espontáneo, entonces queremos sumarnos a eso y celebrar las fechas patrias de esta manera”, concluyó.