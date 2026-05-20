Referentes del arpa paraguaya compartirán experiencias y visiones en una charla abierta al público

La Asociación de Músicos del Paraguay (AMP) llevará adelante el conversatorio “Maestros del Arpa Paraguaya”, una jornada dedicada a la reflexión, el intercambio y la puesta en valor de uno de los instrumentos más representativos de la identidad cultural del país.

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El encuentro se realizará el jueves 21 de mayo, desde las 18:30, en el Auditorio Carlos Lara Bareiro de la AMP, ubicado sobre 15 de Agosto N° 1365, en Asunción, con acceso libre y gratuito mediante inscripción previa.

La actividad reunirá en un mismo espacio a reconocidos intérpretes, compositores y docentes del arpa paraguaya, quienes compartirán sus experiencias, enfoques pedagógicos y visiones sobre la evolución del instrumento.

Participarán Alicia Brizuela, Martín Portillo, Reynaldo “Koki” Cabañas, Marcos Lucena, Jorge Cáceres “Gigarro Po’i”, Lucas Zaracho y Rito Pedersen, figuras con una extensa trayectoria artística tanto en Paraguay como en el exterior.

Arpa paraguaya y transmisión cultural

El conversatorio abordará distintos ejes vinculados a la enseñanza, la composición, la identidad estilística y la proyección contemporánea del arpa paraguaya.

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Entre los temas previstos figuran la incorporación del instrumento en la malla curricular educativa, la transmisión de saberes entre generaciones, la formación de nuevos arpistas y el diálogo entre la música tradicional y las sonoridades actuales.

Desde la organización destacan que el encuentro busca generar un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del arpa paraguaya, entendida no solo como una tradición profundamente arraigada, sino también como una expresión artística en constante transformación.

La programación incluirá además un foro abierto de intercambio con el público, moderado por Juan Vera Esquivel, y un cierre musical en vivo con los artistas invitados.

El acceso será gratuito, con inscripción previa. Para más información, los interesados pueden comunicarse al (0986) 267640 o escribir al correo secretaria@amp.org.py.