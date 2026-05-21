La soprano paraguaya Alejandra Meza compartirá una clase magistral gratuita, antes de protagonizar “Rita”

Con una trayectoria que abarca escenarios de Europa y América Latina, Meza compartirá parte de su experiencia artística y académica en una jornada dirigida tanto a estudiantes de canto como a personas interesadas en acercarse al universo de la lírica. La actividad se desarrollará en la sede del Ateneo Paraguayo, ubicada sobre Nuestra Señora de la Asunción 820.

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La cantante ha desarrollado una carrera marcada por la versatilidad, transitando repertorios de ópera, música contemporánea y barroca. En los últimos años se presentó en países como Italia, Alemania, Noruega, Malta, México, Uruguay, Chile, Argentina y Brasil, además de Paraguay. Recientemente protagonizó “La Serva Padrona”, de Pergolesi, en el Lanuvio Festival de Italia 2025.

Su recorrido artístico también incluye participaciones en importantes escenarios y festivales internacionales, entre ellos el Rossini Opera Festival, la Italian Opera Academy bajo la dirección de Riccardo Muti, el Ravenna Festival y el Bachfest Leipzig. A esto se suma una constante formación académica en Italia, donde obtuvo títulos de maestría en canto lírico y estudios musicales, además de especializaciones en didáctica universitaria y repertorio contemporáneo.

La visita de Meza a Paraguay antecede además a las funciones de “Rita”, la ópera cómica de Gaetano Donizetti que se presentará el 16 y 17 de junio en el Teatro de las Américas del CCPA. En esta producción, la soprano interpretará el papel protagónico de Rita, dentro de un elenco integrado también por Mustafa Dujak y Agustín Barboza.

La obra, compuesta en 1841, combina humor, virtuosismo vocal y crítica social a través de un relato que aborda temas como las relaciones de poder y la violencia naturalizada. La propuesta buscará acercar la ópera a nuevos públicos mediante un formato accesible y dinámico, acompañado por dirección escénica de Cecilia Torres y ejecución pianística de Rodolfo González.