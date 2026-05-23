Un homenaje a Pitágoras, Bach y Borges: Sánchez Haase presenta nueva obra en Italia

La nueva composición de Diego Sánchez Haase tendrá su estreno mundial este domingo 24 de mayo a las 18:00, en el Centro Risorse Educative e Didattiche di Lucca, como parte de la programación del prestigioso Puccini Chamber Opera Festival 2026, dirigido por el maestro italiano Girolamo Deraco.

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Titulada “Cóncava noche. Serie pitagórica para violín y violín eléctrico”, la obra propone un recorrido sonoro construido a partir de una serie numérica pitagórica inspirada en el poema “La noche cíclica”, de Jorge Luis Borges. Los números 3, 4 y 5 atraviesan toda la estructura de la composición y aparecen reflejados en las métricas, las relaciones interválicas, las figuraciones rítmicas y los recursos armónicos.

La pieza plantea además un diálogo entre dos universos sonoros: el del violín acústico convencional y el del violín eléctrico con distorsiones. El propio intérprete alterna ambos instrumentos durante la ejecución, en una propuesta que, según el compositor, busca cerrar el círculo sonoro retornando al punto inicial, “de la misma manera en que inició la noche cóncava”.

“La pieza es un homenaje a Pitágoras, a Bach y a Borges, tres personalidades fundamentales de la historia cultural de la Humanidad”, expresó Sánchez Haase, quien señaló además que en esta creación explora “sonoridades no convencionales” y un lenguaje de carácter vanguardista.

El compositor explicó que la obra incorpora técnicas extendidas en el violín acústico y diversos efectos de distorsión en el violín eléctrico, siempre articulados a partir de la lógica matemática de la serie pitagórica que sostiene todo el discurso musical.

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“Espero que esta obra sea una contribución para ampliar el repertorio de compositores paraguayos y latinoamericanos para violín solo”, afirmó el músico guaireño.

La relación de Sánchez Haase con el Puccini Chamber Opera Festival se ha fortalecido en los últimos años a través de distintas colaboraciones artísticas. En 2018, el compositor paraguayo recibió el Cluster Prize en la ciudad de Lucca, cuna del célebre compositor de ópera Giacomo Puccini.