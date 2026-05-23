La cerámica se vuelve piel en el Centro Cultural del Lago

Enmarcada en las celebraciones por el Mes de la Ceramista, la muestra reúne las creaciones de siete artistas paraguayas que desplazan el barro desde su soporte tradicional hacia el terreno de la joyería de autor, transformando el ornamento en una pieza con carga ritual y simbólica.

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A través de collares, anillos y piezas de indumentaria, las artistas Alejandra Corvalán, Fátima Acosta, Laura Giucich, Leila Buffa, María Paz González, Noelia Buttice y Satina Chamorro exploran la necesidad ancestral de adornar la figura humana.

Esta propuesta busca establecer un diálogo entre la herencia material de la zona y la estética contemporánea, planteando que el acto de engalanar el cuerpo es, en esencia, una forma de comunicación tan potente como la palabra misma, capaz de transmitir mensajes a través del silencio, la postura y el contacto visual.

La exhibición invita al espectador a percibir estas piezas no como simples accesorios de consumo estético, sino como auténticos talismanes diseñados para ser habitados.

Según explican las creadoras, cada obra es una ofrenda que busca conectar con la subjetividad de quien la porta, convirtiéndose en un amuleto que protege y estimula el vínculo con el otro.

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La cita para descubrir este universo de texturas y significados es en el local del centro cultural, ubicado sobre la calle Yegros 855 casi Mariscal López.