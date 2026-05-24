Guitarristas de Paraguay y Argentina participarán de un homenaje a Mangoré

La edición 2026 del “Homenaje a Mangoré” se llevará a cabo este lunes 25 de mayo a las 19:30 en la Sala Molière de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia 1039), con acceso libre y gratuito. El encuentro reunirá a guitarristas nacionales e internacionales en torno a la obra de Agustín Barrios.

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El concierto contará con la participación especial de los guitarristas Marcelo Sosa y Noemí Recalde, de Paraguay, y del músico y compositor argentino Fernando Schulmeier. Además, subirán a escena estudiantes destacados de la institución, como parte de una propuesta que busca acercar el repertorio de Mangoré a las nuevas generaciones a través de la interpretación en vivo.

Desde el Conamu señalaron que el objetivo principal de esta actividad es preservar y difundir la obra del compositor paraguayo, promoviendo también espacios de formación y reflexión en torno a su legado musical.

Como parte del programa, el miércoles 27 de mayo a las 15:00 se desarrollará la conferencia “Análisis comparativo y proyecciones compositivas a partir de la obra Julia Florida”, a cargo de Fernando Schulmeier. La charla tendrá lugar en la Sala “Florentín Giménez” de la sede central del Isnamu, ubicada sobre Mariscal López 1048 entre Estados Unidos y Brasil, también con acceso libre para todo público.

El “Homenaje a Mangoré” se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los espacios dedicados a la difusión y estudio de la obra de Agustín Barrios, figura fundamental de la música paraguaya y universal.