Música
24 de mayo de 2026 a la - 15:30

Guitarristas de Paraguay y Argentina participarán de un homenaje a Mangoré

Agustín Barrios Mangoré luce traje claro con flor en la solapa, sosteniendo una guitarra en un fondo oscuro.
Agustín Barrios "Mangoré".Gentileza

El Conservatorio Nacional de Música (Conamu), dependiente del Instituto Superior Nacional de Música (Isnamu), realizará una nueva edición de su concierto “Homenaje a Mangoré”, una propuesta que desde hace dos décadas busca mantener vigente el legado del compositor y guitarrista paraguayo Agustín Barrios. Las actividades incluirán un concierto con artistas invitados y una conferencia abierta al público.

Por ABC Color

La edición 2026 del “Homenaje a Mangoré” se llevará a cabo este lunes 25 de mayo a las 19:30 en la Sala Molière de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia 1039), con acceso libre y gratuito. El encuentro reunirá a guitarristas nacionales e internacionales en torno a la obra de Agustín Barrios.

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El concierto contará con la participación especial de los guitarristas Marcelo Sosa y Noemí Recalde, de Paraguay, y del músico y compositor argentino Fernando Schulmeier. Además, subirán a escena estudiantes destacados de la institución, como parte de una propuesta que busca acercar el repertorio de Mangoré a las nuevas generaciones a través de la interpretación en vivo.

Desde el Conamu señalaron que el objetivo principal de esta actividad es preservar y difundir la obra del compositor paraguayo, promoviendo también espacios de formación y reflexión en torno a su legado musical.

Como parte del programa, el miércoles 27 de mayo a las 15:00 se desarrollará la conferencia “Análisis comparativo y proyecciones compositivas a partir de la obra Julia Florida”, a cargo de Fernando Schulmeier. La charla tendrá lugar en la Sala “Florentín Giménez” de la sede central del Isnamu, ubicada sobre Mariscal López 1048 entre Estados Unidos y Brasil, también con acceso libre para todo público.

El “Homenaje a Mangoré” se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los espacios dedicados a la difusión y estudio de la obra de Agustín Barrios, figura fundamental de la música paraguaya y universal.