Chabely Fretes y Meno Fernández presentan “Arriba Paraguay”, una canción dedicada a la Albirroja

La canción es una nueva versión del tema “Te Amo Paraguay”, compuesto originalmente por Fernández, pero adaptado especialmente para alentar a la Selección Paraguaya de Fútbol. La obra incorpora frases en guaraní añadidas por Chabely Fretes, dándole un sello auténticamente paraguayo.

Esta colaboración nace de la amistad y cercanía artística construida entre ambos durante los años 2022 y 2023, cuando Chabely acompañó a Los Rancheros en diversas giras y conciertos realizados en diferentes ciudades del país.

Como parte del proyecto, Meno Fernández llegará nuevamente a Paraguay del 1 al 3 de junio para participar de la grabación del videoclip oficial de “Arriba Paraguay”, material audiovisual que buscará transmitir la pasión futbolera del pueblo paraguayo.

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Lanzamiento oficial

El lanzamiento oficial de la canción está previsto para el próximo 10 de junio en todas las plataformas digitales, con la intención de convertirse en un himno de apoyo a la Albirroja rumbo a la próxima Copa Mundial.

Chabely Fretes comentó que la idea surgió al recordar el cariño que Meno Fernández siempre demostró hacia Paraguay. “Quise proponerle hacer algo especial para nuestro país y aceptó con muchísimo entusiasmo. Además de ser un gran artista, es una persona muy humilde”, expresó.

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La artista también destacó que trabajó en la adaptación de la letra incorporando expresiones en guaraní para fortalecer la identidad nacional dentro de esta nueva versión musical.

Durante su estadía en Paraguay, los artistas y el equipo de producción desarrollarán actividades promocionales y jornadas intensivas de grabación para concretar el videoclip oficial.

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