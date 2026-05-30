The Killers vibró en la previa de la final de la Champions League

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 entre el París Saint-Germain y el Arsenal no solo concentró la atención del planeta por lo deportivo. Minutos antes del pitazo inicial en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el imponente estadio se transformó en un escenario de rock gracias a la presentación de The Killers, una de las agrupaciones norteamericanas más influyentes del siglo XXI.

El grupo originario de Las Vegas, cuya participación había sido promocionada meses atrás en una campaña junto al exdelantero David Beckham, ofreció un espectáculo breve pero cargado de energía que hizo cantar tanto a los miles de aficionados presentes en las gradas como a los millones de televidentes en todo el mundo.

Con una puesta en escena caracterizada por el despliegue de luces y dinamismo, el vocalista Brandon Flowers conectó de inmediato con el público, dejando el ambiente en su punto más alto justo antes de que los futbolistas salieran al terreno de juego.

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¿Qué canciones cantó The Killers en la final de la Champions?

Durante su actuación en la previa del partido, la banda repasó varios de los mayores éxitos globales de su discografía. El setlist estuvo compuesto por los siguientes temas:

When You Were Young

Human

All These Things That I’ve Done

Mr. Brightside

Esta combinación de entretenimiento y deporte es la tendencia de la UEFA de incluir espectáculos musicales de alto perfil en las jornadas de definición del torneo de clubes más importante de Europa.

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Tras el cierre del concierto, la atención se trasladó por completo al campo de juego.