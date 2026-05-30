El PSG busca el bicampeonato frente a la revancha histórica del Arsenal

Las realidades de ambos clubes se cruzan en un momento idílico, pero con mochilas muy distintas. Por un lado, el París Saint-Germain de Luis Enrique juega su segunda final consecutiva y la tercera de su historia. Tras el trago amargo de Lisboa 2020 ante el Bayern, los parisinos llegan con el pecho inflado tras pulverizar al Inter de Milán con un contundente 5-0 en la última edición, buscando consolidarse como la nueva dinastía del continente.

Por el otro lado, para los de Mikel Arteta esta final es una cuenta pendiente con el destino. Los Gunners regresan a la definición de la Champions por segunda vez en su historia, con la espina clavada de aquella dolorosa final de 2006 que perdieron ante el Barcelona en Wembley. Para el conjunto londinense, ha llegado la hora de la redención.

Póker de ases: Técnicos españoles y el sueño del doblete

Esta final ya está en la historia antes de que ruede el balón, ya que por primera vez dos entrenadores españoles se miden en los bancos por el título. Además, ambos equipos llegan tras coronarse reyes en sus respectivos países (el PSG en la Ligue 1 y el Arsenal en la Premier League), por lo que el ganador firmará un doblete para cerrar una temporada de ensueño.

El club que logre levantar el trofeo no solo se llevará el prestigio eterno, sino que asegurará su boleto directo a la Supercopa de Europa y a la Copa Intercontinental de la FIFA. Como incentivo extra, si el campeón resulta ser el Arsenal, sellará también su pasaporte dorado al Mundial de Clubes 2029.

PSG vs. Arsenal: final de la UEFA Champions League en vivo

Final Champions League hoy: A qué hora juega PSG vs. Arsenal y en qué canal ver en vivo

PSG y Arsenal disputan hoy la final de la Champions League. Conozca la hora del partido y en que canal ver en vivo.

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Final Champions League: La formación del Arsenal vs. PSG

Arsenal enfrenta a PSG en la Final de la Champions League. Los ingleses quieren ganar el título por primera vez en la historia.

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Final Champions League: PSG vs. Arsenal, por la gloria europea

PSG y Arsenal disputan hoy la final de la Champions League. Los franceses buscan conquistar el título por segunda vez consecutiva, mientras que los ingleses, van por el primero.

¿Por qué la final de la Champions cambia su horario tradicional?

La UEFA rompe con la costumbre de las últimas temporadas y adelanta el silbatazo inicial en Budapest. El partido comenzará a las 13:00 de Paraguay (18:00 hora local), una decisión con un fuerte trasfondo logístico, familiar y comercial.

Luis Enrique descifra el choque de estilos entre el PSG y el Arsenal

El entrenador asturiano palpita la gran final de la Champions League frente a los ‘Gunners’ y le quita peso a la etiqueta de “ataque contra defensa”: “Son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes”.

Mikel Arteta sobre Luis Enrique: “Siempre ha sido una referencia para mí”

El técnico de los ‘Gunners’ se rinde ante su compatriota en la previa de la final de la Champions en Budapest, pero avisa: “Ellos son los vigentes campeones. Estamos aquí para quitarles eso”.

Los paraguayos que jugaron la Champions League, solo dos conquistaron la “orejona”

Llegar a la final del torneo más prestigioso del mundo a nivel de clubes es una anomalía para el fútbol local. Dos levantaron la “Orejona” y uno se quedó a las puertas en una historia de película que conecta a Bruselas con San Siro.

Marquinhos: “Una final de Champions es igual de importante que el Mundial”

El capitán del PSG le baja el tono al miedo a las lesiones antes de la gran cita frente al Arsenal en Budapest: “Una final de Champions es igual de importante que el Mundial”.