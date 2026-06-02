Jorge Drexler llegó a Paraguay con “Taracá” y explicó por qué no hará otra fecha en el BCP

El uruguayo Jorge Drexler ya arribó a Paraguay en el marco de la gira de su nuevo álbum “Taracá”. El artista tiene previsto presentarse este miércoles 3 de junio en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

Las entradas para el concierto, que salieron a la venta el pasado 24 de abril, se agotaron en pocas horas. Pese a la expectativa de los seguidores, no se llegó a anunciar una segunda fecha en Asunción.

En la tarde de ayer, se anunció una fiesta de bienvenida a Jorge Drexler y su equipo, que se realizará esta noche en Sacramento Brewing Co. Las entradas para este encuentro se agotaron en un par de horas.

Tras llegar anoche al aeropuerto Silvio Pettirossi, Drexler grabó un vídeo que compartió en sus redes sociales y agradeció el cariño del público paraguayo.

“Acabamos de aterrizar con una banda nueva, con el disco nuevo. Estoy súper contento. Hace mucho tiempo que tenía ganas de venir”, señaló el cancionista.

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También explicó el motivo de por qué no sumó otra fecha, tras agotar las entradas para el concierto de este miércoles.

“Pensábamos hacer dos fechas de concierto, pero no conseguimos que la equipación desde Brasil llegara a tiempo para una segunda fecha. Entonces, nos quedamos solo con esa fecha que se agotó en unas pocas horas”, detalló.

“Así que, primero, agradecerles, y segundo, decirles que nos dio mucha pena que se quedara mucha gente fuera por lo cual decidimos hacer mañana un invento, que lo hicimos ahora en el camino mientras estábamos parando, cambiando de avión”, indicó.

Explicó que el evento, que se realizará esta noche en Sacramento Brewing Co., será de “bienvenida a Paraguay, de presentación”.

“La mayor parte de la banda que me acompaña no han estado nunca en Paraguay, así que queremos darle la bienvenida a ellos y a ellas también, como siempre me han dado aquí con todo el calor y el cariño que siempre me da Paraguay”, expresó.

“Gracias por ese amor que muestran”

Tras conocer que las entradas para la bienvenida también se agotaron, el artista ganador de 16 Latin Grammy y de un Óscar afirmó: “Muchas gracias por ese amor que muestran y ya estoy acá ¡Paraguay Rohayhu!“.

Jorge Drexler es una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea. En este regreso a Paraguay presentará las canciones de su nuevo álbum “Taracá”, publicado en marzo pasado, junto con éxitos de toda su carrera.