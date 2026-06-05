Ricardo Montaner en Paraguay: todo lo que tenés que saber para disfrutar de “El último regreso”

Luego de siete años, este sábado el cantante y compositor venezolano Ricardo Montaner se reencontrará con el público paraguayo en el marco de su gira “El último regreso”. El show será en el Jockey Club Paraguayo, donde se están poniendo a punto todos los detalles para esta cita musical.

El artista llega a Paraguay luego de ofrecer, con entradas agotadas, cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires y en Santiago de Chile.

En este show, que promete una gran conexión, emociones y nostalgia, presentará canciones emblemáticas de toda su carrera como “La gloria de Dios”, “Tan Enamorados”, “Déjame llorar”, “Bésame”, “Me va extrañar”, “La cima del cielo”, entre otras.

Un total de 120 conciertos tiene previsto Montaner para esta gira, con la que celebra sus más de cuatro décadas de carrera musical. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de 25 álbumes de estudio y se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música latina.

Ricardo Montaner se ha convertido además en el patriarca de un clan de artistas, entre los que se encuentran sus hijos Héctor Montaner, Mau & Ricky y Evaluna, además de su yerno Camilo.

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Parte de la dinámica de la familia que encabeza con su esposa Marlene Rodríguez se ha visto plasmada en el reality “Los Montaner” estrenado en 2022 en la plataforma Disney+ y que cuenta con dos temporadas.

Horarios, artista invitado y accesos para el show de Montaner

La organización del show de Ricardo Montaner, a cargo de RPM Producciones, detalló que el acceso para Lounge, Platino, VIP Oro, VIP Plata y VIP Bronce será por el portón de Cedro e Indio Francisco.

En tanto, los que tengan entradas de Campo VIP, Plateas y Preferencia ingresarán por el portón ubicado en Cedro y Guaraníes.

Los portones se abrirán a las 18:00 y para las 20:00 está previsto el inicio de la presentación del cantante y compositor paraguayo Dani Rodríguez, quien tendrá a su cargo hacer la previa. El show de Ricardo Montaner está previsto para las 21:30.

Recomendaciones y medidas de seguridad para el show

La producción anunció que habilitará 2 puestos de primeros auxilios con 12 paramédicos especializados, así como 1 ambulancia de soporte avanzado y otra de cuidados básicos.

También habrá 160 guardias en dispositivos de seguridad, coordinación con la Policía Nacional, Ministerio Público, Senad y la Municipalidad de Asunción.

Instaron al público a llegar temprano, utilizar calzados y ropa cómoda, no comprar entradas de extraños ya que no garantizan la validez de las mismas, y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

También pidieron cuidar los celulares y objetos personales, utilizando riñoneras o similares con cierre y mantenerlos para el frente; además de no empujar y seguir las orientaciones del staff que estará guiando hacia los asientos asignados.

¿Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas están a la venta a través de Tuti (www.tuti.com.py). Los precios y sectores son: