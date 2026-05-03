Mau y Ricky anticiparon su nuevo álbum ‘Ricky y Mau’ en un show de mucha cercanía con la gente

Los hermanos Mau y Ricky volvieron a Paraguay con una gira a la que consideran un “experimento” y que rompe algunos esquemas de la industria musical. Habitualmente, se espera a que el artista publique un nuevo álbum para que el público conozca las canciones y luego comenzar una gira de conciertos enmarcada en la promoción de este trabajo.

Esta vez, los Montaner decidieron presentar las canciones que serán parte de ‘Ricky y Mau’, el álbum que lanzarán el próximo 28 de mayo, e inclusive pedir al público de Argentina, Paraguay y Uruguay que voten por cuál será el próximo corte de difusión del álbum.

Así el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay se convirtió, en la noche del sábado, en el escenario de esta “listening experience”, en la que el dúo presentó una a una las canciones del álbum.

El recorrido empezó con la emotiva “Las flores”, que habla de la hermandad y de esta carrera que están llevando adelante. Luego llegó la movida “aiaiaiaiai”, una canción con toques de reguetón que, según señalaron, incluirá parte de las voces del público de estos shows.

Con aires de merengue llegó “Bésame”, mientras que “Amapola” con un ritmo de pop rock celebra el haber encontrado a alguien junto cuando estaba sola.

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La balada “Tiroteo” llegó con una guitarra acústica y el acompañamiento del público con las palmas, seguida por “Líos”, una canción que habla de cuando se te cruza una persona que te puede meter en problemas porque tiene todas tus debilidades. Esta balada pop, cargada de sensualidad, contó con un aplaudido solo de Ricky en la guitarra eléctrica.

A lo largo del show, los hermanos estuvieron manejando sintetizadores, consolas y alternando instrumentos con otros dos músicos en escena, quienes se encargaron principalmente del bajo y los teclados. Ricky utilizó varias guitarras, mientras que Mau también desplegó su capacidad interpretativa desde la batería.

La presentación de ‘Ricky y Mau’ siguió con “007″, una canción con ritmo de bachata “pa’ bailar pegaítos”, como la presentaron los artistas.

Mau presentó a “Cantinero” como un homenaje a Maná y la gran influencia que ha tenido el baterista Alex González en su carrera. La canción cuenta con un estilo muy similar al de temas de la banda mexicana como “Vivir sin aire” o “En el muelle de San Blas”.

“Fotocopia” fue presentada como una canción que nació en la guitarra y que habla del deseo de alguien de volver tras una ruptura.

También interpretaron “El lugar”, una canción con ritmo de reguetón que, según señalaron, aún no está terminada y podría no estar en el disco.

El recorrido por el álbum ‘Ricky y Mau’ cerró con “Te quiero”, una canción que realizan junto a Kapo y que ya fue presentada como single en diciembre pasado. El público bailó y acompañó cantando los coros.

Posteriormente, el dúo presentó canciones de toda su carrera dejando parte del setlist a votación del público. Así llegó la animada “PAPÁS”, que puso a bailar a las cerca de 800 personas presentes en la sala; y “Bota Fuego”, otro de sus grandes éxitos.

Mau y Ricky también presentaron “Vas a destrozarme”, una canción de su anterior álbum “Hotel Caracas” y agradecieron a Paraguay “por darle tanto amor” a sus paisanos venezolanos.

La fiesta siguió con “samaná”, “Mi mala” y “Pasado mañana”, que el público acompañó con las palmas. También cantaron “Ya no tiene novio”, “La Boca” y “Desconocidos”, contagiando con su ritmo y energía a los presentes.

Luego de recorrer entre el público y una pequeña pausa, volvieron al escenario para cerrar el show con “Gran día”, invitando al público a ingresar al proscenio y bailar con ellos esta alegre canción.

Luigi Manzoni abrió el show

La apertura del show estuvo a cargo de Luigi Manzoni, quien con su guitarra ofreció una propuesta distendida que incluyó temas propios como “Bandido Villano”, “No era el plan” y “El negocio de ser vulnerables”.

También presentó una versión de “Potra”, la canción del grupo argentino Nafta; así como un mix de canciones de Luis Miguel.

Encendiendo las luces de los celulares, el público acompañó a Luigi durante “Con la música que tengo”, una canción que habla de los desafíos de ser artista en Paraguay.