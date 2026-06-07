Ricardo Montaner celebra con romance y fiesta “El último regreso” en Paraguay

Ricardo Montaner arribó a Asunción con “El último regreso”, la gira que comenzó en febrero pasado y con la que tiene previsto recorrer gran parte de América y Europa. El cantante venezolano se presentó en el Jockey Club Paraguayo ante aproximadamente 10.000 personas, quienes cantaron y bailaron con sus temas.

Tras una obertura instrumental, Montaner se hizo presente en escena con la balada “Yo que te amé”, seguida por “Será”, que contó con un destacado solo de saxo y el público acompañó con los brazos en alto.

La balada “A dónde va el amor” siguió en el repertorio, así como “Castillo azul”, mientras el cantante saludó al público de los distintos sectores agitando los brazos.

En este primer tramo de temas románticos también estuvieron presentes otros dos grandes éxitos de Montaner: “El poder de tu amor” y “La cima del cielo”, que el público coreó intensamente.

Ricardo Montaner saludó al público diciendo que no tenía un discurso preparado, sino que le pidió a Dios que le dicte lo que iba a decir.

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“Ayer entré a Asunción cuando estaban despidiendo a la selección. Suerte a ellos, que Dios los acompañe y que nos representen como queremos”, expresó el artista en alusión a la participación de la Albirroja en la Copa del Mundo.

El cantante también recordó que en la mañana salió a hacer ejercicio en una terraza que le prepararon en el hotel y le apareció una mariposa amarilla justo en el momento en el que le avisaron que se habían agotado las entradas.

Si bien con el nombre de esta gira el cantante parecía dar a entender que se trataba de una despedida, expresó: “Yo voy a seguir en el escenario hasta los 120 años”. Estas declaraciones fueron el preámbulo para interpretar la canción “El último regreso”.

El cantante volvió a hablar con el público diciendo que en su última presentación había sido acusado de fraude por una fan que quedó con las ganas de escuchar varias canciones. Afirmó que la misma fue invitada a su prueba de sonido e invitó al público a recorrer varias canciones de su trayectoria.

A modo de un extenso popurrí interpretó las baladas “Solo con un beso”, “La mujer de mi vida”, con aires de tango; “Ojos negros”, “Yo sin ti”, “Yo puedo hacer”, “Convénceme”, “Resumiendo” y “Quisiera”.

Ricardo Montaner se presentó en escena acompañado de una banda de nueve músicos conformada por un tecladista, un pianista, un baterista, una bajista, un guitarrista y una violinista. También una sección de vientos con trombón, saxo y trompeta, además de dos coristas.

El artista ofreció otro popurrí, esta vez con canciones más movidas como “No me entregues tu amor”, “Corazón fracturado”, “Necesito de ti” y “La chica del ascensor”.

Inmediatamente la orquesta siguió la fiesta con “Cachita”, mientras Ricardo Montaner se hacía presente en escena con un traje más claro del que usó al principio del show, mientras el público celebraba bailando la canción.

La fiesta siguió con “Vamos pa’ la conga”, mientras entre el público se comenzaron a armar algunos trencitos y la fiesta fue total. En tanto, el cantante bajó del escenario a saludar al público.

La percusión marcó la introducción de otra emblemática balada de Montaner, “Bésame”. El público coreó intensamente la canción, así como “Me va a extrañar”, que le siguió en el repertorio. Al finalizar la banda le agregó una suerte de epílogo musical.

Luego de unos minutos, el show continuó con Montaner señalando “me quedo a vivir aquí”. Recordó también las serenatas con su familia y afirmó que su esposa Marlene lo frena “para que la visita se vaya”.

El cantante presentó “Para que seas feliz”, su más reciente sencillo, con una gran respuesta del público. La balada incluso fue repetida por la buena recepción de la gente.

“Esto fue una locura. En ningún lado cantaron tan fuerte. Yo me quedo a vivir aquí”, remarcó el cantante.

El espectáculo siguió con la balada “Déjame llorar”, para luego destacar y pedir un aplauso para Dani Rodríguez quien se encargó de abrir el show y aseguró que escuchó toda la presentación.

“Ha sido una fiesta”, exclamó Montaner con respecto a este show en Paraguay. También afirmó que estuvo meditando y que en este momento toda su familia se encontraba de viaje en diferentes lugares.

El artista instó a perdonar, a abrazar a tu hermano y a tu hermana, a tu amigo. “No dejen el pendiente porque no sabemos cuando nos vamos”, expresó.

Con estas palabras dio paso a la canción “La gloria de Dios”, antes de cerrar el show con la balada “Tan enamorados”, luego de dos horas de canciones en las que Montaner demostró que su voz sigue intacta a través de los años.

Dani Rodríguez abrió el concierto de Montaner

La apertura del concierto estuvo a cargo del cantante Dani Rodríguez, quien presentó covers de “Careless Whisper”, “Sabor a mí” y “Y tu de qué vas”, acompañado por un saxofonista.

Con guitarra en mano, el cantante también ofreció temas propios como “Mambo dance” y “Corazón en 8″, También presentó una versión del bolero “Algo contigo”, interpretando la armónica.

Con Willian de invitado interpretó “Verte”, para luego cerrar su presentación con “Qué dices” y un mensaje sobre sentirse suficiente y salir para adelante, sin hacer caso a los comentarios maliciosos.