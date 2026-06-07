Música
07 de junio de 2026 a la - 12:46

Ricardo Montaner celebra con romance y fiesta “El último regreso” en Paraguay

Hombre de mediana edad en traje oscuro y camisa blanca habla frente a un micrófono en escenario de fondo rojo.
Ricardo Montaner se presentó en el Jockey Club Paraguayo ante un gran público.FERNANDO ROMERO

Ricardo Montaner se presentó anoche en el Jockey Club Paraguayo con “El último regreso”, una gira que marcó su reencuentro con el público paraguayo luego de 7 años. El artista ofreció un amplio recorrido por sus canciones románticas, sin dejar de lado la fiesta.

Por Maripili Alonso

Ricardo Montaner arribó a Asunción con “El último regreso”, la gira que comenzó en febrero pasado y con la que tiene previsto recorrer gran parte de América y Europa. El cantante venezolano se presentó en el Jockey Club Paraguayo ante aproximadamente 10.000 personas, quienes cantaron y bailaron con sus temas.

Tras una obertura instrumental, Montaner se hizo presente en escena con la balada “Yo que te amé”, seguida por “Será”, que contó con un destacado solo de saxo y el público acompañó con los brazos en alto.

La balada “A dónde va el amor” siguió en el repertorio, así como “Castillo azul”, mientras el cantante saludó al público de los distintos sectores agitando los brazos.

En este primer tramo de temas románticos también estuvieron presentes otros dos grandes éxitos de Montaner: “El poder de tu amor” y “La cima del cielo”, que el público coreó intensamente.

Montaner en traje oscuro y camisa blanca, cantando en un escenario iluminado; músicos acompañan tocando varios instrumentos.
Un escenario con pantallas LED, un gran despliegue de luces y una impecable banda de músicos fueron parte del show de Ricardo Montaner.

Ricardo Montaner saludó al público diciendo que no tenía un discurso preparado, sino que le pidió a Dios que le dicte lo que iba a decir.

Ayer entré a Asunción cuando estaban despidiendo a la selección. Suerte a ellos, que Dios los acompañe y que nos representen como queremos”, expresó el artista en alusión a la participación de la Albirroja en la Copa del Mundo.

El cantante también recordó que en la mañana salió a hacer ejercicio en una terraza que le prepararon en el hotel y le apareció una mariposa amarilla justo en el momento en el que le avisaron que se habían agotado las entradas.

Si bien con el nombre de esta gira el cantante parecía dar a entender que se trataba de una despedida, expresó: “Yo voy a seguir en el escenario hasta los 120 años”. Estas declaraciones fueron el preámbulo para interpretar la canción “El último regreso”.

Ricardo Montaner con micrófono en mano, rodeado de músicos, mientras el público graba con teléfonos en un ambiente iluminado.
Ricardo Montaner presentó un concierto ante una multitud entusiasta en el Jockey Club Paraguayo.

El cantante volvió a hablar con el público diciendo que en su última presentación había sido acusado de fraude por una fan que quedó con las ganas de escuchar varias canciones. Afirmó que la misma fue invitada a su prueba de sonido e invitó al público a recorrer varias canciones de su trayectoria.

A modo de un extenso popurrí interpretó las baladas “Solo con un beso”, “La mujer de mi vida”, con aires de tango; “Ojos negros”, “Yo sin ti”, “Yo puedo hacer”, “Convénceme”, “Resumiendo” y “Quisiera”.

Ricardo Montaner se presentó en escena acompañado de una banda de nueve músicos conformada por un tecladista, un pianista, un baterista, una bajista, un guitarrista y una violinista. También una sección de vientos con trombón, saxo y trompeta, además de dos coristas.

El artista ofreció otro popurrí, esta vez con canciones más movidas como “No me entregues tu amor”, “Corazón fracturado”, “Necesito de ti” y “La chica del ascensor”.

Ricardo Montaner en traje oscuro y camisa blanca, rodeado de músicos en un vibrante concierto con luces brillantes.
Ricardo Montaner en otro momento del concierto, que marcó su reencuentro con el público paraguayo luego de siete años.

Inmediatamente la orquesta siguió la fiesta con “Cachita”, mientras Ricardo Montaner se hacía presente en escena con un traje más claro del que usó al principio del show, mientras el público celebraba bailando la canción.

La fiesta siguió con “Vamos pa’ la conga”, mientras entre el público se comenzaron a armar algunos trencitos y la fiesta fue total. En tanto, el cantante bajó del escenario a saludar al público.

La percusión marcó la introducción de otra emblemática balada de Montaner, “Bésame”. El público coreó intensamente la canción, así como “Me va a extrañar”, que le siguió en el repertorio. Al finalizar la banda le agregó una suerte de epílogo musical.

Luego de unos minutos, el show continuó con Montaner señalando “me quedo a vivir aquí”. Recordó también las serenatas con su familia y afirmó que su esposa Marlene lo frena “para que la visita se vaya”.

Seis mujeres sonrientes en primer plano, grabando con sus teléfonos móviles en un ambiente iluminado de concierto.
Un grupo de mujeres graba el concierto de Ricardo Montaner en el Jockey Club Paraguayo.

El cantante presentó “Para que seas feliz”, su más reciente sencillo, con una gran respuesta del público. La balada incluso fue repetida por la buena recepción de la gente.

“Esto fue una locura. En ningún lado cantaron tan fuerte. Yo me quedo a vivir aquí”, remarcó el cantante.

El espectáculo siguió con la balada “Déjame llorar”, para luego destacar y pedir un aplauso para Dani Rodríguez quien se encargó de abrir el show y aseguró que escuchó toda la presentación.

“Ha sido una fiesta”, exclamó Montaner con respecto a este show en Paraguay. También afirmó que estuvo meditando y que en este momento toda su familia se encontraba de viaje en diferentes lugares.

Ricardo Montaner canta con micrófono en mano, vistiendo traje oscuro y camisa blanca, bajo una iluminación cálida en el escenario.
Ricardo Montaner ofreció un importante recorrido por las canciones de sus más de cuarenta años de trayectoria.

El artista instó a perdonar, a abrazar a tu hermano y a tu hermana, a tu amigo. “No dejen el pendiente porque no sabemos cuando nos vamos”, expresó.

Con estas palabras dio paso a la canción “La gloria de Dios”, antes de cerrar el show con la balada “Tan enamorados”, luego de dos horas de canciones en las que Montaner demostró que su voz sigue intacta a través de los años.

Dani Rodríguez abrió el concierto de Montaner

La apertura del concierto estuvo a cargo del cantante Dani Rodríguez, quien presentó covers de “Careless Whisper”, “Sabor a mí” y “Y tu de qué vas”, acompañado por un saxofonista.

Con guitarra en mano, el cantante también ofreció temas propios como “Mambo dance” y “Corazón en 8″, También presentó una versión del bolero “Algo contigo”, interpretando la armónica.

Montaner con traje azul y guitarra acústica canta al micrófono, acompañado por un saxofonista también vestido elegantemente.
El cantante Dani Rodríguez se encargó de abrir el show de Ricardo Montaner, acompañado por un saxofonista.

Con Willian de invitado interpretó “Verte”, para luego cerrar su presentación con “Qué dices” y un mensaje sobre sentirse suficiente y salir para adelante, sin hacer caso a los comentarios maliciosos.