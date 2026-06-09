Estas son las arias de ópera que sonarán con la OCMA este miércoles en el Teatro Municipal

La OCMA se presentará este miércoles 10 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), con el maestro José Miguel Echeverría como director invitado. El concierto contará con la participación especial de la soprano Alejandra Meza, el tenor Mustafa Dujak y el barítono Agustín Barboza (nieto).

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Para las 20:00 está previsto el inicio de este concierto, en el que se presentará un repertorio enfocado en el universo de la ópera. Como obra central estará la ópera “Rita”, de Gaetano Donizetti.

De este trabajo, perteneciente a la corriente del bel canto, se podrán escuchar las tres arias solistas, los tres duetos y concluirá con el terceto.

También serán parte del programa los intermezzos de óperas de diferentes épocas. Se podrán escuchar Danza de los espíritus bienaventurados, de la ópera “Orfeo y Eurídice”, de Christoph Gluck; y los intermezzos de “Cavalleria rusticana”, de Pietro Mascagni, y “Carmen”, de Georges Bizet.

El concierto será de acceso libre y gratuito. El mismo es organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la Sociedad Filarmónica de Asunción y es presentado por la Fundación Itaú y Petrobras.