Mundial: “Siento muchísimo no poder participar”, dice soprano paraguaya contactada por agencia de EE.UU.

Hoy, la soprano Rebecca Arramendi reveló que una agencia de Estados Unidos la contactó para cantar el himno nacional en la Copa Mundial este viernes, sin embargo, ante el tiempo, lamentó que le es imposible formar parte.

“Sentí muchísimo; desde el domingo me estaban llamando por Instagram. Eran mensajes de la agencia, mi teléfono no paraba de sonar. Siento muchísimo no poder participar, lastimosamente ya es tarde”, detalló a ABC Color.

Asimismo, precisó que ella vive en Encarnación, por lo que entre su viaje a Asunción y posteriormente a Estados Unidos, no iba a cumplir con el tiempo de llegar mañana al territorio norteamericano para el ensayo en Los Ángeles.

“Mi visa está en condiciones para viajar, pero el tiempo no daba; siento muchísimo no poder participar”, reiteró.

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El mensaje para quien represente a Paraguay

Desde su experiencia, Arramendi deseó éxitos a quien pueda representar artísticamente a nuestro país en un evento que será visto por millones de personas a lo largo de todo el mundo.

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“Para mi fue un honor que me hayan tenido en cuenta. A los artistas que estarán presentes en ese espacio les deseo que brillen y hagan vibrar los corazones de nuestro equipo. Que podamos celebrar una gran fiesta deportiva, que nos llene de satisfacciones”, declaró.

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