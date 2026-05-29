Marilina confirmó que no cantará en el Mundial y reveló el motivo

Marilina Bogado hizo un video para explicar a sus más de 1.500.000 seguidores en Instagram porqué no cantará en la previa del partido entre Paraguay y Estados Unidos en el Mundial 2026. “Hoy abro mi corazón y les cuento una historia que me costó mucho vivir y aún más contar. Fueron semanas de lucha, esperanza, incertidumbre y emociones que me marcaron para siempre. Gracias a todos los que estuvieron acompañándome en este camino”, escribió Marilina junto al material audiovisual.

La Reina de la Cumbia contó en el video que cuando recibió el correo con la carta de la FIFA no creyó que fuera cierto, pero que después con su esposo Will Fretes se dieron cuenta que era verdadera la invitación para entonar el himno nacional el 12 de junio en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

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La villarriqueña Marilina Bogado expresó: “Ma’a piko oimoata, desde la FIFA. Ni en mis mejores sueños iba a pensar que alguna vez iba a recibir esta carta de invitación. Y saben dónde fue mi gran problema, que che ndarekoi la visa“.

“Hace un año atrás tenía que ir a una presentación en Estados Unidos, la gente que nos iba a contratar allá nos recomendó una abogada. Nosotros pedimos la solicitud para que nos salga la visa y nuestro error fue que la persona que nos estaba guiando para eso nos asesoró mal. Yo tenía que pedir visa de artista y nosotros qué hicimos, pedimos visa de turista, no estaba como para ir a trabajar en Estados Unidos”, explicó Marilina Bogado.

Marilina Bogado contó que la gente que la contrató empezó a hacer publicidad y varios medios también publicaron que viajaría a actuar en el país del Norte. “Me llaman de la Embajada de Estados Unidos, fuimos y nos cancelaron la visa. Nosotros llegamos a tener la visa, Melody, Will y yo”.

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Hace cuatro meses, Marilina Bogado recibió la invitación de la FIFA y aseguró “luchamos muchísimo para tener la visa”, pero finalmente no la obtuvieron.

Marilina y su emotivo video en “homenaje a nuestras raíces”

Y tras contar el motivo por el cual no cantará en el Mundial 2026, Marilina Bogado compartió otro video muy emotivo en su cuenta de Instagram. “Hay oportunidades que llegan a nuestra vida y nos recuerdan que los sueños sí pueden cruzar fronteras. Hoy quiero compartir con ustedes este material tan especial que preparamos con todo el corazón. Un homenaje a nuestras raíces, a nuestro idioma, a nuestra cultura y a nuestro querido Paraguay”, se puede leer junto al conmovedor audiovisual.

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“Quiero agradecer profundamente a FIFA por haberme encontrado, por haber considerado mi nombre y por haberme brindado la posibilidad de soñar con representar a mi país en un escenario tan importante para el mundo. Más allá del resultado, me llevo el honor de haber sido tomada en cuenta para una oportunidad tan significativa. Eso ya es algo que guardaré para siempre en mi corazón. Gracias a cada persona que acompañó este camino, que creyó, que apoyó y que soñó conmigo. Este video es para ustedes. Y, sobre todo, para Paraguay”, destacó Marilina Bogado.