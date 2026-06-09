Purahéi Soul cantará himno paraguayo en la apertura del Mundial 2026

La organización de Mundial de la FIFA 2026 confirmó oficialmente que el reconocido dúo nacional Purahéi Soul, integrado por Miguel Narváez y Jenni Hicks, será el encargado de interpretar el himno nacional paraguayo durante la ceremonia de apertura del torneo en los Estados Unidos.

El histórico momento tendrá lugar este viernes 12 de junio en el imponente Los Angeles Stadium, minutos antes del pitazo inicial que marcará el debut de la Albirroja en el Mundial.

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Los artistas paraguayos compartirán la escena protocolar con el famoso dúo de música country Dan + Shay, quienes cantarán el himno local estadounidense.

El evento previo al partido contará con la participación de celebridades de la música internacional, entre las que destacan figuras de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

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Además, la organización anunció que el célebre actor y comediante estadounidense Jason Sudeikis, reconocido mundialmente por su papel en la serie futbolística Ted Lasso, saltará al campo de juego como el Embajador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para dar la bienvenida a los fanáticos y celebrar el poder unificador del fútbol.

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Asistentes deben ir al estado horas antes

La FIFA informó que los asistentes al estadio jugarán un papel activo y fundamental dentro de la coreografía del espectáculo desde el primer minuto. Por este motivo, se insta a los hinchas paraguayos y de todo el mundo a planificar su llegada con suficiente antelación.

Los portones del Los Angeles Stadium se abrirán cuatro horas antes del encuentro. El inicio oficial de la ceremonia de apertura está fijado para las 16:30 hora local.

Quienes ingresen temprano podrán disfrutar de una serie de experiencias exclusivas, entretenimiento previo y activaciones especiales de las marcas patrocinadoras.

Finalmente, recordaron a los aficionados que las últimas entradas remanentes y paquetes de hospitalidad para este y las demás fechas del torneo están disponibles de forma dinámica a través de la la plataforma de FIFA.