OSIC presenta este jueves “Nuevos horizontes sonoros” en el Teatro Municipal

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) llegará este jueves al Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) para ofrecer su cuarto concierto de la Temporada Oficial Internacional 2026. “Nuevos horizontes sonoros” se denomina el programa, que será dirigido por el maestro Gabriel Graziani.

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En esta presentación, que se iniciará a las 20:00 con acceso libre y gratuito, la OSIC ofrecerá el estreno mundial de la obra Danza Paraguaya Nro. 3, del compositor Juan Sebastián Giménez.

Con respecto a esta obra, Graziani señaló que “explora y proyecta al ámbito sinfónico elementos característicos de la identidad musical paraguaya, combinando tradición y lenguaje contemporáneo”.

El otro estreno mundial que presentará la agrupación será el Ritual de Primavera, Op. 10, del compositor argentino Julián Caloggero. La obra está inspirada en el mito griego de Deméter, Perséfone y Hades.

“A través de una escritura orquestal rica en colores y contrastes, la obra evoca el ciclo eterno de muerte y renovación representado en la leyenda, donde la desaparición de Perséfone en el inframundo y su retorno periódico a la superficie simbolizan el tránsito entre el invierno y la primavera, entre la sombra y la esperanza”, indicó Graziani, en relación a este poema sinfónico.

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En carácter de primera audición en Paraguay, la OSIC también interpretará este jueves el Concierto para viola y orquesta, del compositor británico Cecil Forsyth. Como solista estará el violista Fabián Bordón.

Graziani destacó con respecto a esta pieza, que data de comienzos de siglo XX, es una pieza de gran interés tanto para intérpretes como para el público. El director atribuyó esto a “su lenguaje romántico tardío, la riqueza de sus melodías y la exigencia técnica de la parte solista”.