Música
10 de junio de 2026 a la - 20:14

OSIC presenta este jueves “Nuevos horizontes sonoros” en el Teatro Municipal

Músicos de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional ensayan, con director mayor de gafas al frente y varios instrumentos visibles.
La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) participa en un ensayo de cara a su concierto de este jueves en el Teatro Municipal.Gentileza

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) presentará este jueves el concierto “Nuevos horizontes sonoros”. Bajo la dirección del maestro Gabriel Graziani, la agrupación ofrecerá dos estrenos mundiales y una primera audición en Paraguay.

Por Maripili Alonso

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) llegará este jueves al Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) para ofrecer su cuarto concierto de la Temporada Oficial Internacional 2026. “Nuevos horizontes sonoros” se denomina el programa, que será dirigido por el maestro Gabriel Graziani.

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En esta presentación, que se iniciará a las 20:00 con acceso libre y gratuito, la OSIC ofrecerá el estreno mundial de la obra Danza Paraguaya Nro. 3, del compositor Juan Sebastián Giménez.

Con respecto a esta obra, Graziani señaló que “explora y proyecta al ámbito sinfónico elementos característicos de la identidad musical paraguaya, combinando tradición y lenguaje contemporáneo”.

El otro estreno mundial que presentará la agrupación será el Ritual de Primavera, Op. 10, del compositor argentino Julián Caloggero. La obra está inspirada en el mito griego de Deméter, Perséfone y Hades.

“A través de una escritura orquestal rica en colores y contrastes, la obra evoca el ciclo eterno de muerte y renovación representado en la leyenda, donde la desaparición de Perséfone en el inframundo y su retorno periódico a la superficie simbolizan el tránsito entre el invierno y la primavera, entre la sombra y la esperanza”, indicó Graziani, en relación a este poema sinfónico.

Gabriel Graziani sentado dirigiendo con batuta, violinista concentrado a su izquierda, instrumentos visibles en primer plano.
El maestro Gabriel Graziani dirige un ensayo de la OSIC para el concierto de este jueves.

En carácter de primera audición en Paraguay, la OSIC también interpretará este jueves el Concierto para viola y orquesta, del compositor británico Cecil Forsyth. Como solista estará el violista Fabián Bordón.

Graziani destacó con respecto a esta pieza, que data de comienzos de siglo XX, es una pieza de gran interés tanto para intérpretes como para el público. El director atribuyó esto a “su lenguaje romántico tardío, la riqueza de sus melodías y la exigencia técnica de la parte solista”.