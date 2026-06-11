Música
11 de junio de 2026 a la - 14:22

“Paraná Sinfónico” celebrará el centenario de Luis Alberto del Paraná

Concierto Paraná Sinfónico será el 13 de junio en el Teatro Municipal
Una fotografía tomada durante los ensayos del concierto "Paraná Sinfónico".Gentileza

La figura de Luis Alberto del Paraná será evocada en una gala especial que reunirá a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) junto a destacados intérpretes nacionales. El concierto “El trovador del mundo: Paraná Sinfónico”, forma parte de las actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento de quien llevó la música paraguaya a escenarios de distintos continentes.

Por ABC Color

Nacido en Altos el 21 de junio de 1926 con el nombre de Luis Osmer Meza, Luis Alberto del Paraná desarrolló una trayectoria que marcó un antes y un después en la proyección internacional de la música paraguaya.

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Como fundador y líder del conjunto Los Paraguayos, difundió repertorios tradicionales del país en América, Europa, Asia y Oceanía, convirtiéndose en uno de los artistas paraguayos de mayor alcance internacional durante el siglo XX.

Su trabajo contribuyó a popularizar géneros como la guarania y la polca paraguaya fuera de las fronteras nacionales, además de abrir espacios para otros músicos paraguayos en escenarios internacionales.

A cien años de su nacimiento, diversas iniciativas buscan recordar su aporte artístico y cultural, así como la influencia que ejerció en generaciones posteriores de intérpretes.

Concierto Paraná Sinfónico será el 13 de junio en el Teatro Municipal
Ensayos de "Paraná Sinfónico".

Un recorrido por las canciones que trascendieron fronteras

La propuesta “Paraná Sinfónico” reunirá a la OSCA bajo la dirección de José Miguel Echeverría para ofrecer nuevas versiones de algunas de las obras más representativas asociadas al repertorio de Luis Alberto del Paraná. El concierto buscará acercar estas canciones al formato sinfónico, manteniendo el espíritu de una obra que logró proyectar la identidad musical paraguaya a nivel internacional.

Participará el cantante Yoryi Torales, reconocido por sus interpretaciones del repertorio de Paraná, así como Diana Barboza, hija del cantautor Agustín Barboza, quien integró junto a Luis Alberto del Paraná y Digno García la formación original que dio origen a Los Paraguayos.

También será parte de la gala el Grupo Pasionaria, conjunto vocal femenino que incorpora nuevas sonoridades y enfoques contemporáneos a la música popular paraguaya.

La programación contará además con la presencia de invitados especiales como Agustín Barboza Nieto y César Carísimo, quienes se sumarán a este homenaje dedicado a una de las figuras más influyentes de la historia musical paraguaya.

Concierto Paraná Sinfónico será el 13 de junio en el Teatro Municipal
Ensayos de "Paraná Sinfónico".

La cita

“El trovador del mundo: Paraná Sinfónico” se realizará el sábado 13 de junio, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de Asunción. Las entradas se venden a través de Tuti, desde G. 110.000.