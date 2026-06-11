Purahéi Soul en el Mundial: “Estamos ensayando cada nota, cada pronunciación del himno”

El dúo Purahéi Soul, compuesto por los cantantes Jennifer Hicks y Miguel Narváez, fue seleccionado por FIFA para interpretar el himno nacional paraguayo mañana, viernes, antes del primer partido de la selección paraguaya de fútbol en el Mundial 2026.

El popular dúo musical paraguayo entonará el himno en la previa del encuentro que la Albirroja disputará contra la selección anfitriona de Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en el regreso de Paraguay a un Mundial de fútbol luego de una ausencia de 16 años.

Purahéi Soul y su equipo ya se encuentran en California y Jennifer Hicks comentó hoy a ABC Cardinal cómo están viviendo las horas previas al evento.

Lea más: Purahéi Soul cantará himno paraguayo en la apertura del Mundial 2026

“Estamos todo el día llorando de emoción, felices y honrados con esta gigantesca oportunidad”, dijo Hicks a ABC. “Venimos soñando como queremos cantar en estadios, cantar para el mundo, y las circunstancias (...) nos dan esta oportunidad”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Venimos esperando hace 14 años para una oportunidad como esta”

Hicks comentó que recibieron la convocatoria para ir al Mundial de manera inesperada, luego de que otros artistas paraguayos como Marilina o incluso la hermana de Jennifer, Melissa Hicks, fueran mencionadas como posibles candidatas para entonar el himno antes del partido debut de la Albirroja.

“No esperábamos esto, pero venimos esperando hace 14 años para una oportunidad como esta”, dijo.

Lea más: Purahéi Soul partió rumbo a Estados Unidos: ¿himno en guaraní y atuendo artesanal?

Agregó que ella y Miguel Narváez “estamos ensayando cada nota, cada pronunciación del himno, para hacerlo de la forma correcta y cumplir las expectativas”.

El himno, ¿en español o en guaraní?

Algunos detalles sobre la presentación de Purahéi Soul en el SoFi Stadium aún están por definirse en una reunión que el dúo paraguayo tendrá hoy con la organización del evento, entre ellos si el himno de Paraguay será interpretado en español o en guaraní.

“Hoy se va a tomar la decisión. Queremos hacerlo en guaraní, pero va a depender de la organización”, explicó.

Lea más: Mundial: ¿cuántos paraguayos ya viajaron a EE.UU. para ver a la Albirroja?

Comentó también que la interpretación del himno será sobre una pista musical de orquesta previamente grabada, no con músicos en vivo.

¿Cuándo juega Paraguay contra EE.UU.?

El partido entre las selecciones de Estados Unidos y Paraguay, que integran el ‘grupo D’ en el Mundial, comenzará mañana a las 22:00 (hora paraguaya).