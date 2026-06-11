Mundial: ¿cuántos paraguayos ya viajaron a EE.UU. para ver a la Albirroja?

El aeropuerto internacional Silvio Pettirossi se tiñó de albirrojo en la noche de ayer, miércoles, cuando cientos de viajeros se agolparon en la terminal aérea para viajar a Estados Unidos y ver en persona el debut de la selección paraguaya de fútbol en el Mundial, que tendrá lugar el viernes.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Jorge Kronawetter, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, dijo que solo ayer pasaron por el aeropuerto unas 1.200 personas con destino a Estados Unidos.

Alrededor de la mitad de los viajeros de ayer partieron en vuelos chárter alquilados por agencias de turismo que fueron directamente a Los Ángeles, California, donde la Albirroja jugará su primer partido mañana contra la selección estadounidense.

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El resto de los pasajeros partió en vuelos regulares, con escalas en Sao Paulo (Brasil) o Panamá antes de ir a Estados Unidos.

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Más de 4.000 personas ya fueron a EE.UU.

Kronawetter estimó que, desde el pasado domingo, unas 4.500 personas partieron desde el aeropuerto Silvio Pettirossi a Estados Unidos con motivo del Mundial.

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Y se espera que la cifra aumente en los próximos días, teniendo en cuenta que muchas personas que no van al partido debut sí adquirieron entradas para los dos próximos encuentros de la Albirroja: contra Turquía el viernes 19 de junio y contra Australia el jueves 25.