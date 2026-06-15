La ópera cómica “Rita” llegará al Teatro de las Américas del CCPA

La obra, escrita por el compositor italiano Gaetano Donizetti en 1841, se desarrolla en un solo acto y presenta una trama centrada en un particular triángulo amoroso.

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Rita, propietaria de una posada y mujer de fuerte carácter, vive junto a su actual esposo Beppe hasta que la inesperada reaparición de Gasparo, su primer marido, a quien se creía muerto, altera el curso de la historia.

A partir de esta situación, la ópera despliega una serie de situaciones cómicas construidas sobre el lenguaje del bel canto y los diálogos hablados, al tiempo que aborda cuestiones vinculadas a las dinámicas de poder, las desigualdades de género y las distintas formas de maltrato presentes en las relaciones interpersonales.

El rol protagónico estará a cargo de la soprano Alejandra Meza, mientras que Mustafa Dujak interpretará a Beppe y Agustín Barboza dará vida a Gasparo. La propuesta contará además con el acompañamiento al piano de Rodolfo González y la dirección escénica de Cecilia Torres.

Según la producción, la obra busca acercar el género operístico a públicos diversos mediante una puesta de formato accesible que combina elementos de la comedia con temáticas de actualidad. En ese sentido, plantea una reflexión sobre conductas abusivas que pueden encontrarse naturalizadas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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Las funciones tendrán lugar el martes 16 y el miércoles 17 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro de las Américas del CCPA, ubicado en José Berges 297. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 30.000 y en puerta G. 50.000. Las reservas pueden realizarse al (0992) 288-142.

La producción cuenta con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo Americano, la Casa Bicentenario del Teatro Edda de los Ríos, el Centro Cultural de la República El Cabildo, Arlequín Teatro, la Venice Chamber Orchestra y la Fundación Agustín Barboza.