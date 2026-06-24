OSN ofrecerá un viaje musical por Italia y Escocia antes del partido de la Albirroja

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofrecerá este jueves 25 el 4° concierto de su Temporada Internacional 2026. La presentación será a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) y contará con la dirección del maestro estadounidense Matthew Sheppard y su esposa, la violinista paraguaya María Arrúa, estará como concertino invitada.

“Tenemos dos obras lindísimas”, afirmó Sheppard entusiasmado al hablar del programa que presentarán en este concierto. Primeramente, la OSN interpretará la Suite del ballet “Pulcinella”, de Igor Stravinsky.

Sheppard señaló que, a diferencia de otras obras del compositor, esta está inspirada en la música antigua y cuenta con ocho partes distintas a lo largo de los 20 minutos que dura la obra.

“Cada movimiento tiene un personaje totalmente diferente. Hay una obertura, hay una serenata de un payasito a su payasita, hay una gavotta, así como una tarantella para bailar muy rápido. Es música linda”, indicó.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la Sinfonía N° 3 en La Menor Op. 56 “Escocesa”, de Felix Mendelssohn. “Cada movimiento tiene un espíritu diferente de su viaje a Escocia”, anticipó Sheppard.

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Señaló que el primer movimiento, Andante con Moto- Allegro un poco agitato, es como estar en un sueño. El segundo movimiento tiene un carácter más alegre y el tercer movimiento es un adagio.

“El movimiento cuatro es una guerra. Es un allegro guerrero (...) se puede ver y escuchar en la orquesta, que ellos saben y están peleando por quién va a ganar. ¿Los vientos madera, los metales, las cuerdas?“, añadió.

“La música va a ser increíble, llena de emociones, de carácteres. Tener la experiencia de ver una orquesta, el trabajo en equipo, cómo todos están alerta, dialogando, es algo tan mágico y especial”, señaló la violinista María Arrúa, quien alternará entre el rol de concertina y algunos pasajes como solista.

“Nos gusta trabajar juntos”

Por tercera vez, el matrimonio conformado por Matthew Sheppard y María Arrúa compartirá el escenario con la OSN. Los artistas, que actualmente residen en Chicago, Illinois, y tienen dos hijos, ya estuvieron en las temporadas de 2016 y 2018.

“Nos gusta trabajar juntos”, expresó Arrúa y afirmó que para ella es un honor volver a Paraguay y a la orquesta sinfónica en la que se formó.

La violinista afirmó que esta vez será especial, ya que si bien anteriormente estuvo como solista tocando un concierto, esta vez se dio la posibilidad de estar como concertina, lo que le permite colaborar más de cerca con la agrupación.

“Siempre tenía ganas de estar dentro de la orquesta, así que disfruto muchísimo de poder colaborar con los músicos”, acotó.

Con respecto al trabajo con su esposo, Arrúa afirmó que lo admira mucho y que hasta ahora aprende mucho de él. “Nos ayudamos mutuamente y yo disfruto”, acotó.

“Ella es una concertina excelente. Es un ejemplo para todos, como Gustavo (Barrientos, el concertino de la orquesta), ser el líder de la orquesta. También es muy bueno hablar del mismo concierto y del mismo ensayo“, acotó Sheppard.

La pareja se conoció cursando una maestría en Pensilvania y se casaron hace 13 años. Afirmaron que a sus hijos también les gusta mucho la música y el mayor, que tiene cuatro años de edad, ya está practicando el violín y comenzará a aprender el violonchelo.

“Somos muy musicales en la casa”, subrayó María Arrúa.

Pacita Diez Pérez, asistente artística de la orquesta, afirmó que para la OSN “es un honor tenerle a ambos acá y hacer este programa tan hermoso que van a presentar”.

Afirmó además que la obra de Stravinsky conjuga varias disciplinas artísticas, recordando que Pablo Picasso fue el que hizo los bosquejos de la escenografía y el vestuario de este ballet.

El concierto será de acceso libre y gratuito.