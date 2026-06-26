Néstor Ló y los Caminantes va de gira a Europa: “Nuestra música vale muchísimo más de lo que percibimos”

Luego de una década de trabajo, la agrupación paraguaya Néstor Ló y los Caminantes irá por primera vez de gira a Europa presentando “Ndaipóri Frontera”. Con unos 20 artistas en escena, la banda llevará la música y la danza paraguaya a España, Francia, Lituania, Inglaterra e Irlanda.

La oportunidad de realizar esta gira, según explicó Néstor López, llegó a través de una invitación de la Unesco para representar a la Guarania, que fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en un evento en Lituania.

“Para nosotros es un tremendo honor poder llevar la bandera de nuestro país dentro de la música, dentro de nuestro arte”, añadió.

El artista recordó que el año pasado lanzaron el álbum “Ndapóri Frontera”, que engloba el concepto que vienen defendiendo que “nuestra música no tiene fronteras”.

“Nosotros somos hijos de los grandes autores, compositores e intérpretes que recorrieron el mundo y poco a poco nos toca ir asumiendo ese lugar”, expresó.

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En este sentido, recordó que en el álbum tuvieron la oportunidad de grabar con grandes maestros de nuestra música como Juan Cancio Barreto, Lizza Bogado, Los Ojeda, Francisco Russo; pero también compartieron con figuras internacionales como Soledad Pastorutti, Ricardo Mollo, Nahuel Pennisi, Rubén Rada, Eva Ayllón y otros.

“Todo este camino nos fue enseñando que nuestra música vale muchísimo más de lo que a veces nosotros percibimos o nos damos cuenta. Hace falta cruzar un poquitito el charco, cruzar el puente para darnos cuenta del valor de nuestra música”, indicó.

Fechas y escenarios de la gira “Ndaipóri Frontera”

En conversación con ABC, Néstor explicó que en Lituania presentarán un espectáculo especial, con un bloque especial dedicado a la Guarania, con obras de grandes autores de nuestra música. Esta presentación será el próximo 11 de julio en el Festival Lauksnos, que se llevará a cabo en la ciudad de Klaipeda.

La gira “Ndaipóri Frontera” se pondrá en marcha este 4 de julio en la Sala Villanos de Madrid, España; y seguirá luego el 7 de julio en La Nau de Barcelona.

La agrupación Néstor Ló y los Caminantes también tiene previsto presentarse el 13 de julio en Londres, Inglaterra, en The Victoria Dalston; mientras que el 15 de julio estarán en The Grand Social de Dublín, Irlanda.

El 18 de julio será el show en el Palais de L’épi D’Or en París, Francia y, finalmente, el 19 de julio estarán en Málaga, España, cerrando la gira con un show en la Sala Roka.

En todos estos shows, anticipó Néstor, contarán con un equipo de catorce músicos en escena, además de unos seis bailarines. “Nos vamos y nos vamos con toda la banda, con todo el equipo para poder disfrutar de esta experiencia y mostrar nuestra sonoridad porque es algo en lo que venimos trabajando hace 10 años”, acotó.

Néstor Ló y los Caminantes, embajadores de la Marca País

La agrupación que cuenta con éxitos como “Mamáma”, “A la distancia”, “Imagino a las estrellas” y otras canciones, recibió esta mañana la distinción de Embajadores de la Marca País, por parte de la Red de Exportaciones e Inversiones (Rediex).

Nicolás Sanfurgo, director de inversiones de Rediex, agradeció a la agrupación por asumir este compromiso de “seguir contribuyendo con su ejemplo y su trayectoria, a nivel mundial, para que otros paraguayos puedan el día de mañana ser reconocidos y ser representados en los mejores festivales o escenarios del mundo”.

El guitarrista Edu Martínez, director musical de la agrupación, señaló que junto a Néstor llevan tocando juntos hace más de 20 años y esto que están viviendo es el resultado de una visión que tuvieron.

“Así como dos amigos se sientan y dicen ‘quiero cambiar el mundo’, pasito a pasito eso se va logrando”, indicó el músico, reafirmando que “las cosas son posibles cuando uno se propone y cuando trabaja con ganas y con pasión”.

“El camino del arte y de la música sigue siendo complejo. La verdad es que depende mucho del artista y de su gestión para lograr los objetivos”, remarcó.

Las entradas para los shows que ofrecerán en España, Inglaterra, Irlanda y Francia se pueden adquirir a través de un enlace disponible en la cuenta de Instagram @loscaminantespy.