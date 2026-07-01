La OSCA presenta una “joya del romanticismo alemán” en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”

La OSCA presentará este jueves 2 de julio un nuevo concierto en el marco de su Temporada Oficial 2026. Será a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), con acceso libre y gratuito.

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Bajo la batuta del maestro Luis Szarán, la OSCA presentará el Concierto para violín y orquesta de Felix Mendelssohn, que tendrá como solista a la violinista paraguaya Gabriela Rodríguez.

Esta obra es considerada una de las joyas del romanticismo alemán y fue compuesta entre los años 1838 y 1844, a solicitud del violinista Ferdinand David, y estrenada en 1845 con la Orquesta de Leipzig.

“La composición, en los tradicionales tres movimientos clásicos, está llena de melodías brotadas de un corazón enamorado y dichoso”, destacaron desde la OSCA, a través de un comunicado.

La OSCA también presentará en este concierto la Sinfonía N° 8, de Antonín Dvorak, que si bien es menos conocida que su Sinfonía N° 9 “Del nuevo mundo”, se caracteriza por su espontaneidad, distensión, ausencia de conflictos y presencia permanente de invención, variedad rítmica y elegancia.

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“Uno de los aspectos que llama la atención en primer término es la ausencia casi total de elaboración polifónica, que se encuentra en otras composiciones del autor, destacándose sí por la plasticidad, por el carácter melódico de los temas, elementos que sin duda convirtieron a esta obra en un suceso internacional”, indicaron desde la orquesta.

Esta sinfonía fue estrenada en Praga, en enero de 1890, incorporando melodías y ritmos de extracción popular del ambiente campesino checo.

¿Quién es Gabriela Rodríguez?

La violinista Gabriela Rodríguez es Licenciada en Música con énfasis en Interpretación- Violín por la Universidad Nacional de Colombia. Además es Magister en Música con énfasis en violín solista por la Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Alemania).

La música cuenta además con un Artist Diploma en Orquesta por la OAcademy (Estados Unidos) y ha recibido formación complementaria a través de clases magistrales con reconocidos maestros internacionales.

Actualmente integra la fila de violines de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y el ensamble Sonidos de Paraqvaria. Además se desempeña como docente de violín y música de Cámara en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la UNA y en el Cemta, de la Universidad Evangélica del Paraguay.