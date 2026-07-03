Idina Menzel y The Roots, los artistas que actuarán antes del partido de Paraguay en Filadelfia

La FIFA anunció hoy una programación artística especial por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, que se llevará a cabo en la previa del partido que disputarán Paraguay y Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo.

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En Filadelfia, ciudad donde el 4 de julio de 1776 se firmó el Tratado de Independencia de los Estados Unidos, se presentará una programación “que honrará la historia de la ciudad y su continuo legado”, según anunció la FIFA en un comunicado.

La cantante y actriz Idina Menzel, ganadora del premio Tony, interpretará el himno nacional de los Estados Unidos. También estará la agrupación de hip-hop, ganadora del Grammy, The Roots.

Esta ceremonia contará además con la presencia del coro Philadelphia Boys Choir & Chorale, así como de la Miss Pennsylvania, Stephanie Skinner.

Igualmente habrá un show de medio tiempo que estará a cargo del DJ Jazzy Jeff, ganador del Grammy y antiguo compañero de Will Smith en el dúo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

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“Estoy honrada de haber sido invitada para cantar el himno nacional de Estados Unidos mañana, el 4 de julio, en el partido del mundial de FIFA en Filadelfia”, señaló Menzel en sus cuentas de Instagram y Facebook.

La cantante y actriz se destaca por haber protagonizado importantes musicales de Broadway como “Wicked” y “Rent”. También prestó su voz a Elsa en la saga animada “Frozen” de Disney, incluyendo la premiada canción “Let it go”.

La banda The Roots es la agrupación residente de los programas de televisión de Jimmy Fallon. Fue fundada por el MC Black Thought y el baterista Ahmir “Questlove” Thompson. La agrupación ha grabado 12 álbumes y ganado un Grammy a Mejor canción de rap de dúo o grupo por “You Got Me”, en el año 1999.