Cultura
03 de julio de 2026 a la - 14:59

“Artesanías que abrigan” para alentar a la Albirroja en el Espacio Cultural Staudt

Mujeres con ponchos de rayas blancas y rojas sonríen mientras sostienen prendas en un ambiente de venta de artesanías.
Dos mujeres exhiben ponchos y bufandas artesanales en la Feria "Artesanías que abrigan" en el Espacio Cultural Staudt.SILVIO ROJAS

La feria “Artesanías que abrigan”, organizada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), abrió sus puertas en el Espacio Cultural Staudt. Ponchos, bufandas, gorros, materos y otros objetos se pueden encontrar en esta actividad que estará abierta hasta este sábado.

Por Maripili Alonso

La feria “Artesanías que abrigan” ya abrió sus puertas en el Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe), con diversas propuestas para alentar a la Albirroja de cara al partido de mañana contra Francia.

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Ponchos de hilo y de lana, gorros, chalinas, bufandas y más se pueden encontrar en esta feria, que reúne artesanos provenientes de distintos puntos del país como Areguá, Itá, Carapeguá, San Miguel, Yataity, entre otras localidades.

Debido al partido, la feria organizada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) adelantó su apertura y hoy permanecerá habilitada hasta las 20:00. Mañana, podrá ser visitada de 9:00 a 16:00.

Mujer con chaqueta negra sostiene bufanda roja de la Albirroja en ambiente de feria, mientras otra mujer revisa su teléfono móvil.
Compradores seleccionan bufandas de la Albirroja en la Feria Artesanías que abrigan en el Espacio Cultural Staudt.

“Como miles de paraguayos, los artesanos también quieren sumarse a esta verdadera fiesta nacional y permitir que la ciudadanía pueda disfrutar de la feria sin perderse el esperado encuentro de la Albirroja”, señalaron desde el IPA.

Exhibición de ponchos y mantas en un ambiente cálido y artesanal, con luz natural entrando por una ventana grande.
Ponchos y hamacas elaboradas en la técnica de 4 lisos también se pueden encontrar en la feria "Artesanías que abrigan".

La institución también indicó que esta feria busca “promover el consumo de artesanía nacional, destacando el valor del trabajo hecho a mano, la creatividad y el patrimonio cultural que representan las comunidades artesanas del Paraguay”.

Mujer de cabello largo, abrigo negro y bufanda naranja, selecciona prendas de lana entre maniquíes coloridos en ambiente acogedor.
Artesanos provenientes de San Miguel ofrecen gorros y ponchos de lana, algunos con los colores de Paraguay.

En la feria se pueden encontrar gorros tejidos con los colores de la bandera de Paraguay desde G. 30.000, así como llaveros elaborados con cuero y tejido de faja.

Variedad de llaveros artesanales en rojo, blanco y azul sobre fondo negro, destacando los colores de la bandera paraguaya.
Llaveros en colores de la bandera paraguaya expuestos en la Feria Artesanías que abrigan en el Espacio Cultural Staudt.

Las bufandas artesanales de hilo cuestan G. 50.000. También se puede encontrar una importante variedad de ponchos, con precios que van desde G. 150.000.

Otro producto muy solicitado son los kambuchi brasero, elaborados la técnica del ñai’upo, que en diciembre pasado fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere de medidas urgentes de salvaguardia.

Cerámicas negras con formas antropomórficas sobre fondo oscuro, iluminadas para resaltar detalles expresivos.
Exhibición de objetos artesanales de cerámica negra en la Feria Artesanías que abrigan.

En la feria también se pueden encontrar materos y otros objetos elaborados en madera de palo santo, productos de ao po’i, ñanduti, poyvi, entre otros. El acceso es libre y gratuito.

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