“Artesanías que abrigan” para alentar a la Albirroja en el Espacio Cultural Staudt

La feria “Artesanías que abrigan” ya abrió sus puertas en el Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe), con diversas propuestas para alentar a la Albirroja de cara al partido de mañana contra Francia.

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Ponchos de hilo y de lana, gorros, chalinas, bufandas y más se pueden encontrar en esta feria, que reúne artesanos provenientes de distintos puntos del país como Areguá, Itá, Carapeguá, San Miguel, Yataity, entre otras localidades.

Debido al partido, la feria organizada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) adelantó su apertura y hoy permanecerá habilitada hasta las 20:00. Mañana, podrá ser visitada de 9:00 a 16:00.

“Como miles de paraguayos, los artesanos también quieren sumarse a esta verdadera fiesta nacional y permitir que la ciudadanía pueda disfrutar de la feria sin perderse el esperado encuentro de la Albirroja”, señalaron desde el IPA.

La institución también indicó que esta feria busca “promover el consumo de artesanía nacional, destacando el valor del trabajo hecho a mano, la creatividad y el patrimonio cultural que representan las comunidades artesanas del Paraguay”.

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En la feria se pueden encontrar gorros tejidos con los colores de la bandera de Paraguay desde G. 30.000, así como llaveros elaborados con cuero y tejido de faja.

Las bufandas artesanales de hilo cuestan G. 50.000. También se puede encontrar una importante variedad de ponchos, con precios que van desde G. 150.000.

Otro producto muy solicitado son los kambuchi brasero, elaborados la técnica del ñai’upo, que en diciembre pasado fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere de medidas urgentes de salvaguardia.

En la feria también se pueden encontrar materos y otros objetos elaborados en madera de palo santo, productos de ao po’i, ñanduti, poyvi, entre otros. El acceso es libre y gratuito.