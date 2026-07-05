Música
05 de julio de 2026 a la - 13:24

La OSCA llega con su “Sinfonía divertida” al Colegio Inmaculado Corazón de María

Director José Miguel Echeverría con batuta al frente de la orquesta, mientras el público observa atentamente en un ambiente acogedor.
La orquesta sinfónica OSCA ofreció un emotivo concierto bajo la dirección de José Miguel Echeverría en un auditorio lleno de asistentes.Gentileza, OSCA

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) presentará este martes otro concierto de su “Sinfonía divertida”, en el marco de su ciclo por los barrios de Asunción. La presentación será en el local del Colegio Inmaculado Corazón de María (CICM), con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

La OSCA presentará este martes 7 de julio la tercera parada de su Ciclo de Conciertos en los Barrios de Asunción: Sinfonía Divertida. Esta presentación, dirigida a todo público, se llevará a cabo a las 20:00 en la sede del CICM, ubicado sobre la Avda. Colón 1112 y Jejuí.

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Bajo la batuta del maestro José Miguel Echeverría, la OSCA ofrecerá un programa que busca aportar frescura y buenas energías, a un público de 0 a 99 años.

Este concierto contará con la participación como solistas de varios músicos de la orquesta como la percusionista Nicole González, los trompetistas Néstor Barreto y Vicente Vera, los arpistas Marcos Lucena, Victoria Cáceres, Anahí Marecos, Benjamín Marecos, Juan Ramón Vera y Mónica Lucena, y el cantante Hugo Valenzuela.

El programa prevé otorgar una participación especial en el concierto a los niños asistentes, en el momento de la Sinfonía de los Juguetes, de Joseph Haydn.

El programa también dedicará un segmento a la celebración del centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná.

Marcos Lucena, con cabello rizado y gafas, toca el arpa y lleva camisa azul, mientras otros músicos lo acompañan en el auditorio.
Marcos Lucena y otros músicos interpretan un emotivo repertorio en la Sinfonía divertida de la OSCA.

Otras obras que se podrán escuchar en este concierto son: la Danza Eslava N° 1, de Antonin Dvorak; el vals del ballet Coppelia, de Leo Delibes; Caturí Abente, de Prudencio Giménez; y Cholí, de José Asunción Flores.

El concierto es organizado en forma conjunta por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la Sociedad Filarmónica de Asunción, con el apoyo de Itaú y Petrobras como presentadores.