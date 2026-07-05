La OSCA llega con su “Sinfonía divertida” al Colegio Inmaculado Corazón de María

La OSCA presentará este martes 7 de julio la tercera parada de su Ciclo de Conciertos en los Barrios de Asunción: Sinfonía Divertida. Esta presentación, dirigida a todo público, se llevará a cabo a las 20:00 en la sede del CICM, ubicado sobre la Avda. Colón 1112 y Jejuí.

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Bajo la batuta del maestro José Miguel Echeverría, la OSCA ofrecerá un programa que busca aportar frescura y buenas energías, a un público de 0 a 99 años.

Este concierto contará con la participación como solistas de varios músicos de la orquesta como la percusionista Nicole González, los trompetistas Néstor Barreto y Vicente Vera, los arpistas Marcos Lucena, Victoria Cáceres, Anahí Marecos, Benjamín Marecos, Juan Ramón Vera y Mónica Lucena, y el cantante Hugo Valenzuela.

El programa prevé otorgar una participación especial en el concierto a los niños asistentes, en el momento de la Sinfonía de los Juguetes, de Joseph Haydn.

El programa también dedicará un segmento a la celebración del centenario del nacimiento de Luis Alberto del Paraná.

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Otras obras que se podrán escuchar en este concierto son: la Danza Eslava N° 1, de Antonin Dvorak; el vals del ballet Coppelia, de Leo Delibes; Caturí Abente, de Prudencio Giménez; y Cholí, de José Asunción Flores.

El concierto es organizado en forma conjunta por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, la Sociedad Filarmónica de Asunción, con el apoyo de Itaú y Petrobras como presentadores.