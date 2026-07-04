Néstor Ló y los Caminantes arranca su gira por Europa y anuncian un nuevo álbum

La agrupación Néstor Ló y los Caminantes vive uno de los momentos más importantes de su carrera en esta gira mundial. Luego de un emotivo concierto en la Sala Villanos de Madrid, España, sus integrantes Néstor López y Eduardo “Kambuchi” Martínez conversaron con ABC Color sobre la gira “Ndaipóri frontera tour”, que los lleva por varios países europeos y los desafíos de su próximo trabajo discográfico.

Para Néstor Ló, el recorrido representa un sueño largamente esperado. “Esperamos casi 10 años para cruzar el mar y venir a este continente, en el cual teníamos muchísimas ofertas, pero nunca se podía dar con toda la banda. Somos más de 14 músicos en escena y un equipo de 21 personas”, expresó.

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El cantante destacó que uno de los mayores logros del grupo es ver cómo el público extranjero conecta con el folclore paraguayo.

“Es algo que nos está pasando últimamente. Además de poder renovar el hermoso cancionero que tenemos, podemos hacer bailar a la gente con nuestro folclore, con nuestra música”, relató debido a que en el concierto los asistentes empezaron a bailar.

Una gira que lleva la identidad paraguaya por Europa

Tras el espectáculo en Madrid, la banda continuará su recorrido por Barcelona, Lituania, Dublín, Londres, París y Málaga.

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El cantautor explicó que una de las paradas más significativas será en Lituania, donde participarán de un festival dedicado a la guarania, recientemente reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

“El año pasado los directivos de la UNESCO vieron nuestro show y quisieron traer ese espectáculo para representar a Paraguay desde la guarania, desde el poncho para’i de 60 listas, que también es patrimonio inmaterial. Nosotros llevamos artesanía incluso en cada vestuario, así que venimos a traer un poco de ese sonido, de nuestra música, de algún rincón de nuestro país”.

Un nuevo álbum ya está en marcha

La gira también marca el cierre de una etapa y el inicio de otra para la agrupación.

Según adelantó Néstor López, el siguiente álbum ya comenzó a tomar forma y varias canciones están listas.

“Después de esto empieza a venir la maqueta del siguiente álbum. Ya hay canciones listas, está arrancando. Este disco nos trajo cosas hermosas y nos hizo entender que no estábamos tan lejos de gente que veíamos inalcanzable. Creemos que empieza una apuesta un poco más grande”.

“Es una gran responsabilidad representar al folclore”

Por su parte, Eduardo “Kambuchi” Martínez recordó la emoción que sintieron al reencontrarse con el público paraguayo y latinoamericano en España.

“Encontrarnos con la gente acá fue una emoción enorme. La gente se prendió, bailó con todo, fue hermoso”, destacó.

Consultado sobre el trabajo de la banda para reposicionar la música paraguaya, afirmó que el grupo asume ese desafío con compromiso.

“Para nosotros es una gran responsabilidad. Lo hacemos con mucho cuidado y mucha pasión. Hicimos un trabajo previo para que suene como suena hoy, para que tenga el sentido que tiene. La banda es una orquesta en la que juntamos muchos recursos de la música paraguaya que a nosotros nos gusta; esa siempre fue nuestra búsqueda”.

El músico también confirmó que el proceso creativo del nuevo material ya está en marcha. “Estamos escribiendo las canciones, estamos pasando cositas juntos, estamos experimentando juntos”, dijo sobre el nuevo álbum.

La banda se presentó poco antes del inicio del partido de la Albirroja ante Francia y fue ovacionada masivamente por cientos de compatriotas.