OCMA presenta “Bach y Ecos de América” junto a Diego Sánchez Haase y Alexis Morales

La OCMA ofrecerá este miércoles su tercer concierto de temporada en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). Bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase, la agrupación presentará desde las 20:00 el concierto denominado “Bach y Ecos de América”.

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El programa estará conformado por la Sinfonía en Do Mayor Wq 182-3, de Carl Phillip Emmanuel Bach; y la primera audición en Paraguay de la obra Sombras paraguayas, para orquesta de cuerdas, de Horacio Viñales Méndez.

Igualmente se podrá escuchar el Cuarteto de cuerdas en sol mayor, de Emilio Biggi, en una versión para orquesta de cuerdas.

El programa se completará con la primera audición en nuestro país de la obra Reminiscencias de tres imágenes costarricenses, para trompeta y orquesta de cuerdas, de Daniel Garrigues Herrera.

La misma contará con la participación del destacado trompetista costarricense Alexis Morales, considerado uno de los músicos de mayor proyección internacional de su generación y Yamaha Performing Artist. Es solista, músico de cámara y pedagogo, con una intensa actividad de conciertos en América, Europa y Asia.

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El concierto, que será de acceso libre y gratuito, está organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción, con la presentación de Itaú y Petrobras.