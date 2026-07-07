Música
07 de julio de 2026 a la - 14:15

OCMA presenta “Bach y Ecos de América” junto a Diego Sánchez Haase y Alexis Morales

Hombre robusto con cabeza rapada y abrigo negro sostiene una trompeta, posando con expresión amigable ante fondo azul oscuro.
Alexis Morales participará como invitado en el concierto de la OCMA.Gentileza

La Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) ofrecerá este miércoles 8 el concierto “Bach y Ecos de América”. El maestro Diego Sánchez Haase dirigirá esta presentación, que contará con la participación del trompetista costarricense Alexis Morales.

Por ABC Color

La OCMA ofrecerá este miércoles su tercer concierto de temporada en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). Bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase, la agrupación presentará desde las 20:00 el concierto denominado “Bach y Ecos de América”.

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El programa estará conformado por la Sinfonía en Do Mayor Wq 182-3, de Carl Phillip Emmanuel Bach; y la primera audición en Paraguay de la obra Sombras paraguayas, para orquesta de cuerdas, de Horacio Viñales Méndez.

Igualmente se podrá escuchar el Cuarteto de cuerdas en sol mayor, de Emilio Biggi, en una versión para orquesta de cuerdas.

El maestro Diego Sánchez Haase, fundador de la Sociedad Bach del Paraguay, estará al frente de este concierto.
El maestro Diego Sánchez Haase, fundador de la Sociedad Bach del Paraguay, estará al frente de este concierto.

El programa se completará con la primera audición en nuestro país de la obra Reminiscencias de tres imágenes costarricenses, para trompeta y orquesta de cuerdas, de Daniel Garrigues Herrera.

La misma contará con la participación del destacado trompetista costarricense Alexis Morales, considerado uno de los músicos de mayor proyección internacional de su generación y Yamaha Performing Artist. Es solista, músico de cámara y pedagogo, con una intensa actividad de conciertos en América, Europa y Asia.

Hombre en traje negro y pajarita blanca, tocando trompeta con expresión concentrada en un ambiente lujoso.
El trompetista costarricense Alexis Morales ha participado de conciertos en diversos países del mundo.

El concierto, que será de acceso libre y gratuito, está organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción, con la presentación de Itaú y Petrobras.