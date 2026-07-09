La Onamp celebrará la obra de Mauricio Cardozo Ocampo con un concierto especial

La presentación, de acceso libre y gratuito, formará parte del ciclo El Puerto Suena, en su temporada de invierno, y tendrá lugar desde las 19:00 en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto.

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Bajo la dirección general del maestro Luis Álvarez, la Onamp rendirá tributo al compositor, autor e investigador Mauricio Cardozo Ocampo, figura considerada fundamental en la construcción del patrimonio musical del Paraguay.

El concierto reunirá algunas de las obras más representativas de su extenso repertorio, con el propósito de celebrar el legado artístico y cultural de uno de los creadores más influyentes de la música popular paraguaya.

El programa incluirá interpretaciones de composiciones como “Galopera”, “Jardín de la cerveza”, “Paraguaya linda”, “Pueblo Ybycuí”, “Canto a Itacurubí”, “Mi destino”, “Mombyry guive”, “San Baltazar”, “Regalo de amor”, “Chokokue purahéi” o “Che symi porã”.

También sonarán “Chokokue kéra yvoty”, “Fantasía paraguaya”, “Paloma blanca”, “Polca María”, “Malvita”, “Valle’i” y “Campamento Cerro León”, piezas que forman parte del cancionero popular paraguayo y que continúan vigentes en la memoria colectiva.

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Participación especial de la familia Cardozo Ocampo

Uno de los momentos destacados de la velada será la participación del director invitado Mauricio “Pinchi” Cardozo Ocampo, hijo del homenajeado, quien asumirá la conducción orquestal en varias de las obras incluidas en el programa, aportando una dimensión especialmente simbólica al concierto.

La propuesta también contará con la participación de los cantantes invitados Digno Acuña y Sol Cardozo Ocampo, quienes compartirán escenario con los integrantes de la Onamp: Vicky Díaz, Melissa Hicks, Iván Cheaib y el trompetista Salvador García.

El concierto se realizará este viernes 10 de julio, a las 19:00, en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto. El acceso será libre y gratuito, y el ingreso del público se permitirá hasta completar la capacidad de la sala.