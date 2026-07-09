Música
09 de julio de 2026 a la - 15:29

La Onamp celebrará la obra de Mauricio Cardozo Ocampo con un concierto especial

La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp).
La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp).Gentileza

La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) ofrecerá este viernes 10 de julio un concierto dedicado a uno de los mayores referentes de la música paraguaya.

Por ABC Color

La presentación, de acceso libre y gratuito, formará parte del ciclo El Puerto Suena, en su temporada de invierno, y tendrá lugar desde las 19:00 en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto.

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Bajo la dirección general del maestro Luis Álvarez, la Onamp rendirá tributo al compositor, autor e investigador Mauricio Cardozo Ocampo, figura considerada fundamental en la construcción del patrimonio musical del Paraguay.

El concierto reunirá algunas de las obras más representativas de su extenso repertorio, con el propósito de celebrar el legado artístico y cultural de uno de los creadores más influyentes de la música popular paraguaya.

Músicos tocando violines en el escenario. Uno con saco negro y gafas, otro con cabello canoso y camisa negra, bajo luces azules y blancas.
Luis Álvarez (c), en un momento de un concierto previo de la Onamp, también como violinista.

El programa incluirá interpretaciones de composiciones como “Galopera”, “Jardín de la cerveza”, “Paraguaya linda”, “Pueblo Ybycuí”, “Canto a Itacurubí”, “Mi destino”, “Mombyry guive”, “San Baltazar”, “Regalo de amor”, “Chokokue purahéi” o “Che symi porã”.

También sonarán “Chokokue kéra yvoty”, “Fantasía paraguaya”, “Paloma blanca”, “Polca María”, “Malvita”, “Valle’i” y “Campamento Cerro León”, piezas que forman parte del cancionero popular paraguayo y que continúan vigentes en la memoria colectiva.

Joven violinista sonriente en el centro, rodeada de músicos en trajes negros tocando en un auditorio iluminado.
La Onamp dará su homenaje a Mauricio Cardozo Ocampo.

Participación especial de la familia Cardozo Ocampo

Uno de los momentos destacados de la velada será la participación del director invitado Mauricio “Pinchi” Cardozo Ocampo, hijo del homenajeado, quien asumirá la conducción orquestal en varias de las obras incluidas en el programa, aportando una dimensión especialmente simbólica al concierto.

La propuesta también contará con la participación de los cantantes invitados Digno Acuña y Sol Cardozo Ocampo, quienes compartirán escenario con los integrantes de la Onamp: Vicky Díaz, Melissa Hicks, Iván Cheaib y el trompetista Salvador García.

Cantante de cabello rojizo en prenda clara sostiene un micrófono y gesticula, con un contrabajista detrás en un ambiente musical íntimo.
Melissa Hicks es una de las voces que se sumará a este concierto.

El concierto se realizará este viernes 10 de julio, a las 19:00, en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Puerto. El acceso será libre y gratuito, y el ingreso del público se permitirá hasta completar la capacidad de la sala.