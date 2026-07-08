Una noche, cuatro escenarios: así será la experiencia de Tiatro en Corto

Los viernes 10, 17, 24 y 31 de julio, desde las 20:00, TIA (España c/ San José) abrirá sus puertas para presentar Tiatro en Corto, un circuito teatral en el que el público irá transitando por distintos espacios para descubrir cuatro propuestas escénicas en una misma noche.

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La principal particularidad del formato es que las cuatro obras comienzan de manera simultánea y cada una se presenta en cuatro funciones, a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30. Mientras tanto, los espectadores rotan de una sala a otra hasta completar el recorrido, de modo que todos puedan disfrutar de las cuatro historias.

Entre cada cambio de sala habrá breves intervalos que permitirán compartir con otros asistentes y acceder a la propuesta gastronómica de TIA, que incluirá vinos, pizzas y otras opciones. De esta manera, la iniciativa busca convertir la salida en una experiencia que combine artes escénicas, gastronomía y encuentro.

<b>Las cuatro obras que integran el circuito</b>

Cuando se cruzan las horas

Escrita por Ali Morán y dirigida por Carlitos Ledesma, la obra cuenta con las actuaciones de Lourdes García Stark y la propia Ali Morán. La propuesta plantea un encuentro en el que el humor y los recuerdos se entrelazan alrededor de un comedor familiar, invitando al público a conectar con la memoria y las emociones cotidianas.

Terminal

Con texto de Luis Villalba e inspirada en experiencias reales, esta obra es interpretada por el propio autor junto a Luján Benítez. La historia propone una mirada íntima sobre los vínculos humanos y plantea una reflexión acerca de cómo las personas enfrentan los momentos de cambio y continúan adelante.

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Dejemos que fluya

Escrita y dirigida por Noe Ibarrola, esta comedia aborda las relaciones contemporáneas desde el humor. Aplicaciones de citas, conversaciones por chat, expectativas, frases ambiguas y contradicciones de los vínculos actuales forman parte de una puesta protagonizada por Regina Bachero, Natalia Nebbia y Borja García Enríquez.

Minuto 75

Bajo la dirección de Andy Colinas, esta propuesta reúne elementos del fútbol, el folclore, el guaraní, las supersticiones y la identidad paraguaya para construir una historia atravesada por la emoción, el humor y la esperanza. El elenco está integrado por Augusto Toranzos y Ernesto Duarte.

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