El dúo argentino La T y La M volverá al país con un show por el Día del Amigo

El dúo argentino integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen, nació en 2021 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. El proyecto surgió durante la pandemia, cuando ambos artistas, que hasta entonces desarrollaban sus carreras de manera independiente, unieron fuerzas junto al productor Mariano Zelaya para crear La T y La M.

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Desde entonces, el grupo se consolidó dentro de la escena urbana argentina con canciones que alcanzaron amplia difusión en plataformas digitales. Entre ellas se encuentra “Amor de Vago”, que supera los 80 millones de reproducciones en YouTube y llegó al primer puesto del Billboard Argentina Hot 100, donde permaneció durante 13 semanas consecutivas.

Otro de sus temas más conocidos es “Pa La Selección”, lanzado durante el Mundial de Qatar 2022 y convertido en uno de los mayores éxitos del dúo.

El repertorio previsto para la presentación en Asunción incluirá además canciones como “Quiero Creer”, “Si Supieras”, “No Vuelvo a Caer” y “Messirve”. Según la productora, el concierto reunirá los principales éxitos del grupo y estará enfocado en el repertorio que impulsó su crecimiento en los últimos años.

Actualmente, La T y La M cuenta con más de 5,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y mantiene una activa presencia en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

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Las entradas ya están disponibles en Ticketea, en la etapa denominada Hot Tickets, con precios desde G. 125.000, más costo por servicio. El espectáculo será exclusivo para mayores de edad y todos los asistentes deberán contar con entrada. Para consultas y reservas de mesas, la organización habilitó el número (0981) 642-000.