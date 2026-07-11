“Suena Ñemby”: Sonidos de la Tierra reúne hoy a más de 500 niños y jóvenes en festival regional

La Ruta de Festivales de Sonidos de la Tierra se pone hoy en marcha con “Suena Ñemby”, el primer encuentro que reunirá a más de 500 niños y jóvenes músicos de la red de escuelas comunitarias. A lo largo del día habrá diversas actividades y el cierre será con un gran concierto.

El Polideportivo de la UPAP de Ñemby es el principal escenario de esta actividad, que comenzó esta mañana con la recepción de las delegaciones y un circuito turístico.

A partir de las 10:00 se podrá disfrutar del Mercadito Sonidos, una feria de emprendedores locales que apunta a impulsar la economía comunitaria.

Para participar del concierto de cierre del festival, los accesos se habilitarán a las 17:30 y para las 18:30 está previsto el inicio de las actividades protocolares. El concierto de la Mega Orquesta comenzará a las 19:00 y se extenderá hasta las 20:30.

Cupos para Suena Ñemby ya están agotados

Si bien el acceso al concierto es gratuito, los cupos para acceder a esta presentación ya están agotados, según informó la organización.

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Detallaron además que el ingreso será exclusivo de 17:30 a 18:30 y, completado el aforo o pasado ese horario, ya no se permitirá el acceso por cuestiones de seguridad.

Tras este paso por el departamento Central, la Ruta de Festivales seguirá con el Festival Nacional Suena Caaguazú los días 28 y 29 de agosto. El 17 de octubre llegará a Pedro Juan Caballero y culminará, el 31 de octubre, en la ciudad de Caazapá.

“Con esta nueva edición, Sonidos de la Tierra reafirma su compromiso con la formación de niños, niñas y jóvenes, el fortalecimiento de las comunidades y la promoción de la cultura como motor de desarrollo sostenible”, remarcaron a través de un comunicado.