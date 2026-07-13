PJ Morton, tecladista de Maroon 5, ofrecerá un show en Paraguay en septiembre

PJ Morton llegará a Paraguay, por primera vez, en su faceta solista. El músico, compositor y productor estadounidense ya había estado en nuestro país en 2012 junto a Maroon 5, agrupación a la que se unió como tecladista en ese mismo año.

El próximo 18 de septiembre será el concierto de PJ Morton en Asunción, en el marco de su gira “Saturday Night, Sunday Morning”. El artista, ganador de seis premios Grammy, es considerado una de las figuras más importantes del R&B y el soul contemporáneo.

El teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos) será el escenario de este concierto en el que Paul Morton Jr. presentará las canciones más destacadas de su carrera solista, así como los temas de su nuevo álbum.

“Saturday Night, Sunday Morning” es el material más reciente de PJ Morton, un álbum doble que reúne 18 canciones.

En “Saturday Night”, el artista reúne canciones de amor y autodeclaraciones. Mientras que, en “Sunday Morning”, ofrece una carta de amor gospel a haber crecido en la iglesia como el hijo del predicador, según detalla en su página web.

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Antes de su llegada a Paraguay, PJ Morton será parte del festival Rock in Río. También tiene previsto realizar conciertos en São Paulo, Brasil; Santiago de Chile, y Buenos Aires, Argentina.

La producción del concierto, a cargo de Garzia Group, anticipó que el músico llegará a Asunción acompañado de “una banda que prioriza la interpretación en directo, los arreglos musicales y la cercanía con el público, ofreciendo una experiencia pensada para disfrutar cada detalle de su propuesta artística”.

A lo largo de su carrera, PJ Morton ha colaborado con artistas como Stevie Wonder, Erykah Badu, Jon Batiste, entre otros.

También se ha convertido en el primer compositor afroamericano en crear una canción original para una atracción de Disney, con Tiana’s Bayou Adventure, que está presente en Disney World y Disneyland.

¿Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas estarán a la venta a partir de este martes 14 de julio a las 10:00, a través de Linke-arte y Todoticket Paraguay, además de los puntos físicos habilitados en el Supermercado El Pueblo de Acceso Sur y todas las sucursales de MaxiCambios.

Los precios y sectores son: