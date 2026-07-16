Músico paraguayo Juan Sebastián Giménez lanza dos libros de arreglos para piano a cuatro manos

El lanzamiento de “Piano Paraguayo a Cuatro Manos Vol. 1 y 2″ se realizará el sábado 18 de julio, a las 18:00, en el Salón Auditorio Carlos Lara Bareiro de la Asociación de Músicos del Paraguay (15 de Agosto 1365), con acceso libre y gratuito.

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La publicación reúne arreglos para piano a cuatro manos de composiciones tradicionales paraguayas, entre ellas “Virginia”, “Caballería”, “London Karape Nº 1″, “Musiqueáda che ámape”, “Mi dicha lejana”, “3 de Mayo” y “Recuerdo de Ypacaraí”.

Durante la actividad, parte de este repertorio será interpretado en vivo por docentes y estudiantes que participaron en el proyecto. Actuarán la profesora Laura S. Henning junto con alumnos de la Escuela de Música Clara Schumann, la profesora Shirley y su compañía, el profesor Elías Camiños Antúnez, los pianistas pilarenses Walter Dos Santos Antola y Juan Ángel Arce, el profesor Pablo Yegros, del Colnago Conservatorio de Música, además de estudiantes de Filarmonía - Escuela de Música y Artes.

Material didáctico y lanzamiento

La primera edición del volumen 1 fue publicada por Blas Acosta Ediciones, sello que también ha editado otras obras de Juan Sebastián Giménez Riveros. Con motivo del lanzamiento, el compositor pondrá además a disposición una edición especial de ambos volúmenes, que estará disponible únicamente durante la actividad.

Además de las partituras, el proyecto incorpora materiales didácticos dirigidos a docentes y estudiantes de música. Según la información proporcionada por la organización, estas publicaciones ya han llegado a distintos puntos del país y también circulan en el exterior, incluyendo Alemania y otros destinos de América del Norte y Europa.

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Los arreglos también pueden escucharse en el canal de YouTube del compositor, donde se encuentran organizados en listas de reproducción correspondientes a cada volumen. Las primeras grabaciones fueron realizadas por estudiantes de la profesora Lotty Falk, de Loma Plata, en el Chaco paraguayo.

El evento permitirá al público asistir a la presentación oficial de los libros, adquirir las publicaciones y presenciar un concierto con una selección de los arreglos incluidos en la colección. Para más información, los organizadores habilitaron el contacto telefónico (0994) 387-941.