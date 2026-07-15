“Nosotros proponemos música, no ruido”: Ismael Ledesma presenta “Revivir”

Un comentario del público, escuchado al terminar un concierto en Francia, fue suficiente para sembrar una idea que terminó convirtiéndose en un nuevo álbum. Con “Revivir”, el arpista paraguayo Ismael Ledesma regresa al repertorio que marcó sus primeros años como inmigrante en Europa, pero también reivindica una manera de entender la música: desde la amistad, el respeto y la emoción compartida.

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El músico presentará este trabajo este jueves 16 en el Teatro de las Américas del CCPA, acompañado por artistas paraguayos y mexicanos con quienes ha construido una relación artística que trasciende el escenario.

Volver a los 19 años

“Todo nació por unos comentarios que escuché después de un concierto en Francia”, recuerda Ismael Ledesma durante una entrevista concedida a ABC. Varias personas coincidían en que les gustaría volver a escuchar aquellas canciones que él interpretaba en los años 80, cuando recién había llegado a ese país. La idea quedó dando vueltas hasta transformarse en un proyecto.

Así nació “Revivir”, un disco integrado por piezas que acompañaron el comienzo de su carrera europea y que hoy adquieren un nuevo significado. “Volver a interpretar estos temas me lleva automáticamente a esa época. Es como volver a mi juventud”, expresa.

A los 19 años, Ledesma dejó Paraguay para instalarse en Francia. Llegó con la música tradicional paraguaya como carta de presentación, pero pronto comprendió que necesitaba ampliar su repertorio para conectar con el público europeo. Aprendió entonces canciones latinoamericanas e internacionales que gozaban de gran popularidad en ese momento y que hoy conforman el corazón del álbum.

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Entre ellas aparecen clásicos como “Sabor a mí”, de Álvaro Carrillo; “Cuando salí de Cuba”; el italiano “Bayón de Ana”, que se popularizó gracias al cine; además de obras paraguayas como “Mborayhu asy”, entre otras vinculadas a distintas etapas de su propia historia, como “Che pyhare mombyry”, de su tío Mario Rodríguez, creado por este en el exilio. “Es una música que habla del inmigrante, entonces me pareció oportuno incluirla en el disco”, dijo.

“Todo tiene una lógica y una conexión”, resume el arpista. Incluso la única composición inédita del disco lleva el mismo nombre del proyecto: “Revivir”.

Una recreación antes que una nostalgia

Aunque el punto de partida sea el pasado, Ledesma insiste en que no se trata de un ejercicio nostálgico. Para él, volver sobre ese repertorio también implica crear algo nuevo. “Para mí es una creación nuevamente. Estoy recreando algo que hace parte de mi vida”, afirma.

Ese proceso fue posible gracias al trabajo del músico y arreglista mexicano Rubén Melgarejo, responsable de las orquestaciones del disco. “Todos los temas están a mi estilo, con mi pequeño toque. Siempre es Ismael Ledesma”, dice el arpista.

Melgarejo explica que ambos se conocen desde hace casi dos décadas, cuando coincidieron en un festival internacional de arpa en Durango, México. Allí nació una relación que luego continuó en distintos encuentros musicales y que con el tiempo se transformó también en una amistad.

“Muchos arpistas mexicanos ya tocaban la música del maestro Ismael. Para nosotros era una referencia enorme”, recuerda.

Cuando la música fluye

Por eso, más que hablar del disco, que es la consecuencia de una amistad, ambos terminan hablando de ese vínculo que los une.

Melgarejo cuenta que muchas veces basta una mirada para saber hacia dónde se moverá la interpretación. No necesitan grandes explicaciones ni ensayos interminables.

“Podemos decir: ‘¿Qué les parece si tocamos este tema?’, y todo empieza a fluir. Sabemos cuándo uno hará un solo, cuándo acompañar, cuándo crecer o bajar la intensidad. Es una conjunción musical muy bonita”.

Ledesma cree que esa naturalidad solo es posible cuando desaparecen los egos. “Lo más importante es que la música fluya. Dejamos cada uno de los egos de lado y nos unimos para hacer música.”

El arpista compara esa relación con la que mantiene desde hace más de una década con Andrea González y Orlando Rojas, integrantes del trío Ysando, quienes también participarán del concierto junto a la bajista Paula Rodríguez y el percusionista Ramón González.

“Sentirse apreciado por el amigo y por el músico que toca contigo cambia muchísimo”, admite Ismael.

Una respuesta al individualismo

La conversación inevitablemente se desplaza hacia un terreno más amplio: el del lugar que ocupa el arte en una sociedad marcada por la polarización y el individualismo. Ledesma sostiene que la música puede ofrecer un espacio distinto.

“Yo nací para compartir la música. Lo que quiero es que el público esté contento”, expresa, demostrando una mirada que parte de una idea sencilla sobre la felicidad. “Estoy contento si tengo un techo, algo para comer y estoy equilibrado emocionalmente. Lo demás es compartir”.

Melgarejo coincide y considera que la colaboración artística entre músicos de distintos países demuestra que las diferencias culturales pueden convertirse en puntos de encuentro. “Somos de países distintos, pero la música nos hermana. Todo fluye porque hay respeto.”

Para él, ese respeto también se manifiesta en la actitud del propio Ledesma. “Nos ha tocado acompañar artistas que, si uno se equivoca, inmediatamente hacen sentir su molestia. Con el maestro Ismael pasa exactamente lo contrario. Él respeta profundamente a quienes están con él sobre el escenario”.

Música hecha por personas

En los últimos minutos de la charla aparece inevitablemente otro tema de actualidad: la inteligencia artificial. Melgarejo reconoce que la tecnología avanza a pasos agigantados, pero cree que la experiencia de un concierto sigue siendo irreemplazable.

“Hoy estamos rodeados de inteligencia artificial y de algoritmos. Lo que nosotros ofrecemos es completamente auténtico. Desde el primer acorde el público va a sentir que esto es real”, expresa.

Ledesma, por su parte, invita a vivir el concierto como una pausa frente al ruido cotidiano. “Que la gente venga preparada para olvidarse de sus problemas y dejarse llevar por la música. Nosotros proponemos música, no ruido”.

El concierto

Ismael Ledesma presentará “Revivir” este jueves 16 a las 20:30 en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (José Berges 297). La presentación estará a cargo de Mario Ferreiro. Las entradas tienen un costo de G. 100.000 y se encuentran disponibles a través de Ticketea.