Wisin en Paraguay 2026: entradas, lugar, horario y todo lo que tenés que saber para asistir al show

Wisin se presentará este sábado 18 de julio en el ruedo central de la Expo Paraguay, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El artista, que durante casi 20 años formó parte del dúo Wisin & Yandel, llegará a Paraguay para protagonizar la Noche Coca-Cola.

El cantante, compositor y productor, también conocido como “El sobreviviente”, estará presentando las canciones que lanzó en su faceta solista, entre las que se incluyen grandes éxitos como “Adrenalina”, en la que colabora con Jennifer López y Ricky Martin; y “Escápate conmigo”, junto a Ozuna.

Entre sus éxitos también se encuentran “Duele el corazón”, junto a Enrique Iglesias; “Nota de amor”, junto a Daddy Yankee y Carlos Vives; y “Vacaciones”.

El año pasado, Wisin presentó además el álbum “El sobreviviente WWW”, que incluye 14 canciones y colaboraciones con Farruko, Beéle, Kapo, entre otros artistas.

Se espera que también en este show presente algunos éxitos que han marcado la carrera del dúo Wisin & Yandel, que se convirtió en uno de los mayores exponentes del reguetón con temas como “Sexy movimiento”, “Algo me gusta de ti”, “Besos mojados”, “Noche de sexo” y “Rakata”.

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El artista, cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna, llegará a Paraguay tras haber ofrecido el pasado 12 de julio un show en el FIFA Fan Festival en la ciudad de Philadelphia, Estados Unidos, en el marco del Mundial de Fútbol.

Esta será la segunda presentación de Wisin en este escenario, en el que ya había estado en 2016. El inicio del show está previsto para las 21:00.

Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas para ver a Wisin

Las entradas para el show de Wisin se venden a través de Tuti, en combo con el acceso a la Expo Paraguay. Los precios y sectores aún disponibles son: