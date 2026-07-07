Vacaciones de invierno: estas son las actividades de la Expo MRA para las familias

Como cada año, en coincidencia con lsd vacaciones de invierno, en la ciudad de Mariano Roque Alonso (MRA) se desarrollará la tradicional muestra empresarial y ganadera, hoy denominada “Expo Paraguay ARP 2026”, organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

La apertura será este sábado 11 de julio, desde las 10:00, y las actividades se extenderán durante las dos semanas deñ receso escolar.

Lucas Valdez Bojanovich, directivo de la Expo Paraguay ARP 2026, comentó a ABC que el calendario de actividades “viene completito” y ofrece opciones para visitantes de todas las edades.

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“Está pensado para que la gente venga a pasar el día entero. Para los que disfrutan del buen comer, la Expo Asador va a ser un punto fuerte. En lo musical, este año tiramos la casa por la ventana con tres artistas internacionales de primer nivel y lo mejor de nuestro talento nacional”, destacó.

Actividades para toda la familia

Además de la muestra empresarial y ganadera, durante toda la Expo estarán habilitados el parque de diversiones, las tiendas comerciales y el patio de comidas. A esto se sumarán actividades especiales en distintas fechas.

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El domingo 12 de julio se realizará la Expo Asador, organizada por Colaso Bo, de 08:00 a 15:00. La organización prevé reunir a más de 60.000 comensales en una jornada que contará con zona gourmet de cortes premium con maridajes, Main Stage y Kids Zone.

Para los aficionados a los deportes extremos, el miércoles 22 de julio, a las 20:00, se llevará a cabo el show de Motocross Extremo en el Ruedo Central. Según la organización, pilotos profesionales realizarán saltos y piruetas en una pista especialmente preparada para brindar un espectáculo pensado para toda la familia.

Atendiendo además a la expectativa por la final del Mundial, la Expo habilitará un Fan Fest, donde el partido será transmitido en pantallas gigantes.

“Vamos a transmitir el partido en pantallas gigantes y con un sistema de sonido de alta fidelidad que te va a hacer sentir en la cancha, sumado a un desfile de personajes para que los más chicos también disfruten a lo grande”, expresó Valdez.

La ganadería, protagonista de la muestra

Como es tradicional, el sector pecuario volverá a ocupar un lugar central dentro de la Expo. Al respecto, Valdez Bojanovich señaló que la ganadería “es el corazón de la Expo”.

Destacó que el público podrá apreciar de cerca la calidad del trabajo desarrollado en el campo paraguayo mediante las exposiciones de animales y los remates que se realizarán durante la muestra.

Conciertos nacionales e internacionales en el ruedo de la Expo

La agenda artística también será uno de los principales atractivos de expo feria. El sábado 11 de julio se presentarán Néstor en Bloque y la cantante paraguaya Marilina.

Para el sábado 18 de julio llegará desde Puerto Rico el cantante Wisin, acompañado por el DJ Amílcar.

El sábado 25 de julio será el turno de Ke Personajes, junto con el grupo nacional Talento de Barrio y la DJ Cami.

El cierre de la Expo, previsto para el domingo 26 de julio, contará con la actuación de Kchiporros y la realización del certamen Miss Expo 2026.

Costo de entradas de la Expo: beneficios para niños, estudiantes y comunidades indígenas

En lo que hace a estudiantes, la Expo está abierta para todos. Bajo el lema “Hay aprendizajes que no entran en un libro”, este año invitan cordialmente a las escuelas y colegios a vivir una experiencia educativa diferente, con cinco días de acceso 100% gratuito para los estudiantes.

Los estudiantes podrán ingresar sin costo los días 13, 14 y 15 de julio, así como el 20 y 21 de julio, en el horario de 08:00 a 11:00, con permanencia en el predio hasta las 15:00.

Además, las personas con discapacidad, los veteranos de la Guerra del Chaco y los integrantes de comunidades indígenas tendrán acceso gratuito durante todos los días de la muestra.

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En cuanto al costo de las entradas generales, Valdez informó que el precio general será de G. 25.000, mientras que los niños de hasta 11 años ingresarán sin costo. En tanto que para ingresar al concierto de Wisin, habrá costo diferenciado según el sector electo por el público, según se informó.

Seguridad para los visitantes

Sobre el operativo de seguridad, Valdez afirmó que la protección de los visitantes “es la prioridad absoluta” para la organización.

Explicó que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) coordina un operativo conjunto con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Patrulla Caminera para reforzar la seguridad dentro y fuera del predio.

“Vamos a contar con un despliegue importante de la Policía Nacional cubriendo tanto el orden interno como los alrededores, y el apoyo clave de la Patrulla Caminera para agilizar el tránsito en los accesos. Queremos que la gente venga tranquila a disfrutar”, concluyó.