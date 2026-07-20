ReciclArte 2026: estos son los artistas que actuarán en el Anfiteatro de San Bernardino

El festival ReciclArte ofrecerá otra cita con la música en el Anfiteatro “José Asunción Flores”. El sábado 26 y domingo 27 de septiembre se llevará a cabo esta fiesta que estará encabezada por los artistas argentinos Fito Páez y Turf.

También estarán Los Auténticos Decadentes y Kchiporros para poner a bailar al público con todos sus éxitos. Este festival marcará además el regreso al escenario de la agrupación paraguaya La Secreta.

El cartel del festival también presenta a la agrupación colombiana Bacilos, además de las bandas argentinas Ratones Paranoicos, Conociendo Rusia y Guasones. Desde el vecino país también llegarán Gauchito Club, Zoe Gotusso y El Zar.

Ripe Banana Skins, Villagrán, The Crayolas, Ovejas Negras Cielo Ámbar y Avakuete integran el listado de artistas nacionales que serán parte de esta edición del festival, que además tendrá como invitados especiales a Francisco Russo y Néstor Ló y los Caminantes.

¿Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketea. Las de la fase La Primera Ronda ya están agotadas y en la fase Preventa 1 los precios y sectores para el combo de dos días son los siguientes:

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Platea: G. 265.000 + SC

Generales: G. 350.000 + SC

Césped: G. 460.000 + SC

Lounge: G. 845.000 + SC

El festival está dirigido a todas las edades y los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan ingreso acompañados de su adulto responsable con entrada.