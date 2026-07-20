Música
20 de julio de 2026 a la - 11:59

ReciclArte 2026: estos son los artistas que actuarán en el Anfiteatro de San Bernardino

Artista sentado en una cama con sábanas blancas, vestido de blanco, guitarra colorida, expresión contemplativa en un ambiente oscuro.
Fito Páez llegará con todos sus éxitos al festival ReciclArte 2026Gentileza, G5Pro

El festival ReciclArte tendrá una nueva edición los días 26 y 27 de septiembre en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino. Fito Páez y Turf encabezarán esta gran fiesta que reunirá a artistas locales e internacionales.

Por Maripili Alonso

El festival ReciclArte ofrecerá otra cita con la música en el Anfiteatro “José Asunción Flores”. El sábado 26 y domingo 27 de septiembre se llevará a cabo esta fiesta que estará encabezada por los artistas argentinos Fito Páez y Turf.

Cinco hombres con diferentes estilos, todos usando gafas de sol, posan en un fondo blanco en una sesión informal.
La agrupación argentina Turf, encabezada por Joaquín Levinton, también estará en el festival ReciclArte 2026.

También estarán Los Auténticos Decadentes y Kchiporros para poner a bailar al público con todos sus éxitos. Este festival marcará además el regreso al escenario de la agrupación paraguaya La Secreta.

El cartel del festival también presenta a la agrupación colombiana Bacilos, además de las bandas argentinas Ratones Paranoicos, Conociendo Rusia y Guasones. Desde el vecino país también llegarán Gauchito Club, Zoe Gotusso y El Zar.

Hombres conversando, uno con camisa a rayas y gafas de sol, el otro con sombrero claro, frente a un diner urbano.
El grupo colombiano Bacilos se presentará en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.

Ripe Banana Skins, Villagrán, The Crayolas, Ovejas Negras Cielo Ámbar y Avakuete integran el listado de artistas nacionales que serán parte de esta edición del festival, que además tendrá como invitados especiales a Francisco Russo y Néstor Ló y los Caminantes.

¿Dónde se consiguen y cuánto cuestan las entradas?

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketea. Las de la fase La Primera Ronda ya están agotadas y en la fase Preventa 1 los precios y sectores para el combo de dos días son los siguientes:

  • Platea: G. 265.000 + SC
  • Generales: G. 350.000 + SC
  • Césped: G. 460.000 + SC
  • Lounge: G. 845.000 + SC

El festival está dirigido a todas las edades y los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan ingreso acompañados de su adulto responsable con entrada.