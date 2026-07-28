Día de la Amistad 2026: opciones para celebrar esta fecha con música en vivo

Este 30 de julio se conmemora el Día de la Amistad, una fecha que nació en Paraguay de la mano del Dr. Ramón Artemio Bracho. Y si aún no hiciste planes con tus amigos, en esta nota te compartimos algunas opciones para celebrar disfrutando de las propuestas de diversos artistas.

La de Roberto y Bastianes

Este viernes 31, en el patio de Chinchilla (25 de mayo y Vicepresidente Sánchez) habrá una celebración del Día de la Amistad con las agrupaciones nacionales La de Roberto y Bastianes. También estará el DJ Arcoiris Analógico poniendo música, a partir de las 19:00. Las entradas cuestan G. 50.000 y para informes puede contactar al Instagram @chinchillaok.

Friendship Week en Kilkenny

En el pub Kilkenny (Malutín c/ España), desde este martes se realizará la Friendship Week, en la que se presentarán distintas agrupaciones.

Este martes 28 estará Contraband, el miércoles 29 será el turno de Snap y el jueves 30 será el turno de The Others. El viernes 31 estará Arriband y el sábado 31 será el turno de Capitán Jones, todos presentando covers de rock y pop. Informes y reservas al Instagram @kilkennyirish.

Shows tributo a Fito Páez y Oasis

En Sacramento Brewing Co. (Avda. Sacramento c/ España) este jueves 30 se podrá disfrutar de un show tributo a Fito Páez con Los Chicos de la Tapa. En tanto, el viernes 31 habrá un concierto tributo a Oasis, de la mano de la banda Gás Panic. Reservas al (0971) 405-014.

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Música brasileña, rock y más

Onkel Bar Haus (Félix Bogado y Costa Rica) también contará con una programación de música en vivo para celebrar el Día de la Amistad. Este jueves 30 habrá música brasileña con el grupo Asunsamba y, el viernes 31, estará The Others con covers de rock. Cerrando la semana, el sábado 1 estará la agrupación La Vitamina. Reservas al (0981)514-242.

Pagode y covers de rock

En Amsterdam Pool Bar (Paseo Los Árboles) este jueves se celebrará el Día de la Amistad con pagode en vivo a cargo de la agrupación Pagode Do Joāozinho. En tanto, el viernes 31 se estará presentando el grupo La Roca, con mucho rock and roll. Para más información y reservas se puede visitar el Instagram @amsterdampoolbar.

Cantor ToN en la Plaza Tamarindo

En la Plaza Tamarindo (Avda. Mariscal López y Comandante Salaskin) este jueves 30 habrá música en vivo con cantor ToN, un artista brasileño que ofrecerá canciones en inglés y música brasileña. También estará musicalizando la jornada el DJ César DaCosta. Acceso libre.

“Amistad Deficiente” en La Chispa

La agrupación punk rock Deficiente realizará este viernes 31 el festival “Amistad Deficiente” en el espacio cultural La Chispa (Garibaldi entre Palma y Presidente Franco). En escena estarán las agrupaciones Monos Kabrones, Moon Ska Monkeys y Ripe Banana Skins, además del DJ PupOn. El show será de acceso libre y gratuito.

Carlos Báez en La Cafebrería

El cantante Carlos Báez, ex vocalista de los Aftermads, se presentará este jueves 30 en La Cafebrería (Malutín 675 c/ Lillo) celebrando los años dorados. El artista ofrecerá canciones de los años 60, 70 y 80 para celebrar a la amistad. Reservas al (0984) 902-284.

Nicole Arz en el Pinedo Shopping

La cantante Nicole Arz se presentará este jueves 30 en el patio de comidas del Pinedo Shopping. Será en el marco del evento “Amigos en modo after”, que reunirá otras atracciones como degustaciones y DJ sets. El show de la cantante será a partir de las 20:30, con acceso libre.

Paella gigante y música en vivo

La taberna La Malquerida realizará este jueves una celebración del Día de la Amistad con una paella gigante y música en vivo a cargo de Catherine, Freddy Re y Carlos Báez. Las reservas se pueden realizar al (0983) 393-609.

Estéreo Jardín en el Distrito Perseverancia

Este viernes 31, a partir de las 18:00, se realizará Estéreo Jardín Vol. 1 - Amistad, en el jardín elevado del Distrito Perseverancia. El evento contará con las presentaciones de Just Pablo, Spinorama, Rossin y Chino Corvalán. El acceso será libre.

Salamandra y tributos con Capitán Jones

En el Club Constitución (Constitución 152) este viernes 31 se realizará la fiesta +Que amigos. En escena estará la agrupación Capitán Jones ofreciendo un show tributo a las bandas argentinas Airbag y Miranda! En tanto, el sábado 1 de agosto estará en escena la agrupación Salamandra, con un recorrido por sus principales éxitos. Reservas al (0981) 202-898.

Semana musical en Charles The Bar

Charles The Bar (Charles De Gaulle 432) ofrecerá una semana a pura música para celebrar el Día de la Amistad. Este martes 28 se presentará IA y el miércoles estará Moti Mine. El jueves 30 será el turno de Keyrock, mientras que Salamandra estará en escena el viernes 31.

La programación denominada Amigos de Charles seguirá el sábado 1 de agosto con Molotóxicos y el domingo 2 con Marcos Pintos. Reservas al (0981) 205-499.

Celebración con tributo a Sabina y Calamaro

En Die Mannschaft Bar (Mcal. Estigarribia 1050 e/ Brasil y estados Unidos) este viernes 31 se presentará la agrupación Los del Boulevard presentando un show tributo a Joaquín Sabina y Andrés Calamaro. Las reservas se pueden realizar al (0985) 596-307.